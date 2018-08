Due anziani scappano dall’ospizio per andare a un festival heavy metal in Germania

Epidemia di legionella nel Milanese : Due anziani morti a Bresso - : Entrambe le vittime avevano 94 anni. L'assessore regionale Gallera ha comunicato di aver allestito una task force per gestire l'emergenza: i casi sono saliti a 17 in pochi giorni

Epidemia di legionella nel Milanese : Due anziani morti a Bresso : Epidemia di legionella nel Milanese: due anziani morti a Bresso Entrambe le vittime avevano 94 anni. L'assessore regionale Gallera ha comunicato di aver allestito una task force per gestire l'emergenza: i casi sono saliti a 17 in pochi giorni Parole chiave: ...

Truffe agli anziani Due arresti a Vercelli : Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini ...

Caldo : Due anziani morti per un malore a Cagliari : Due anziani sono morti improvvisamente stamani a Cagliari probabilmente per il Caldo. I due casi a distanza di un’ora circa l’uno dall’altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di Mulinu Becciu. Intorno alle 10,30 Ilario Pilia, ex ufficiale dell’Esercito in pensione, è morto nello stabilimento balneare dell’Esercito, al Poetto, per un improvviso malore. Il pensionato è entrato in acqua e ha ...

Ondata di caldo - muoiono Due anziani : Due anziani sono morti improvvisamente a Cagliari probabilmente per il caldo . I due casi a distanza di un'ora circa l'uno dall'altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di ...

Alpignano. Lite tra Due anziani al mercato morto Gianni Bonzai : Una tragedia si è consumata nel Torinese. Un uomo è morto a seguito di un litigio tra due anziani al

Due anziani investiti a Livorno. Uno muore - l’altro è grave : erano sulle strisce pedonali : Stavano attraversando il lungomare, in viale Italia. L'automobilista si è fermato, ora è sotto choc. Sul posto tre ambulanze e la polizia municipale per i rilievi.Continua a leggere

De Benedetti e il nuovo business in Veneto : con Due società francesi sta ottenendo il monopolio sulle case di riposo per gli anziani - : Come dire che più che la sintonia politica coi governi di centrosinistra in carica in questi quattro anni, i titoli del gruppo De Benedetti sono stati premiati dal mercato per aver deciso di uscire ...

Firenze - Due anziani morti in casa : fermato il figlio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...

Roma : Rapine ad anziani - arrestate Due donne : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno arrestato due donne di origine sinti della provincia di Latina. Madre e figlia, entrambe di fatto residenti ad Aprilia. Il motivo è da ricercarsi nei numerosi episodi di Rapine aggravate in abitazione, avvenute a Roma lo scorso anno. Le indagini sono scaturite da una serie di truffe ad anziani. Queste, consumate con precise modalità, si sono tramutate in vere e proprie ...

Torre Annunziata. Crolla solaio. Paura - ma Due anziani sono illesi : Torre Annunziata. Panico in traversa Siano, zona sud città. La scorsa sera, intorno alle ore 22 e per cause ancora da chiarire, parte di un solaio e di un parapetto hanno ceduto, distaccandosi da una ...

Anziani truffati e derubati a San Fruttuoso e Marassi : Due arresti : Tags: cronaca derubati due in manette genova Marassi notizie liguria san Fruttuoso Truffe agli Anziani Precedente