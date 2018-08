Droga | usura e omertà | così i Casamonica sono diventati il clan più potente di Roma

espresso.repubblica

(Di domenica 5 agosto 2018) Fratelli e cugini, mille affiliati, dalle giostre allo spaccio. Ecco come la famiglia è arrivata a spadroneggiare nella Capitale. «animali che squartano le persone. Neanche sotto tortura li denuncerò», dice una vittima .La fuoriserie alterna sgommate a un procedere a passo d’uomo. A bordo un giovane imprenditore modenese, dall’aria pulita e i modi manageriali, impegnato in una trattativa singolare. L’uomo indica lungo le strade della Capitale i posti dove vorrebbe aprire una catena di pizzerie. E chiede al guidatore come fare per evitare problemi: gli hanno spiegato che, soprattutto in periferia, cialtre regole da rispettare e non vuole finire invischiato in guerre tra criminali. Ma la persona al volante gli offre una certezza: «Aci stanno ie basta. Andò stamo noi nessuno viene a rompe er cazzo». Giuseppe, detto Bìtalo, è il padrino dele sa come funzionano le cose.