Dovizioso | ' Sono stato perfetto'

DIRETTA GARA MOTOGP/ Live : ha vinto Marquez! Dovizioso e Rossi lottano ma sono fuori dal podio : DIRETTA MOTOGP GARA e warm-up Live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi, podio e vincitore dell’ottavo Gran Premio stagionale (oggi domenica 1 luglio)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:46:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE ASSEN/ Live : pole Marquez di un soffio - Rossi e Dovizioso ci sono : DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, FP3 e FP4 Live del GP Olanda 2018 ad ASSEN: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:39:00 GMT)

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Sono contento e fortunato. La gara? Difficile da decifrare” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha disputato delle ottime qualifiche, il poleman Marc Marquez è lontano appena 7 centesimi ma non è bastato per agguantare la prima fila. Il pilota della Ducati sarà come tra i favoriti per la vittoria e proverà a battagliare con il Campione del Mondo e Valentino Rossi, gli altri principali ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez - sono caduto e lo 0 è pesante” : Andrea Dovizioso torna a casa da Barcellona con un altro 0. Il pilota della Ducati è caduto durante il GP di Catalogna 2018 mentre occupava la terza posizione, ha incamerato la terza scivolata stagionale e vede allontanarsi ormai definitivamente Marc Marquez in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il forlivese ha rilasciato a Sky Sport: “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez, stavamo spingendo tutti e tre. Con queste ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGp Catalogna - Dovizioso : «L'arrivo di Petrucci? Sono molto contento» : BARCELLONA - Sembra molto carico in vista del weekend di gara Andrea Dovizioso: ' Ogni weekend può succedere di tutto, dobbiamo mantenere la calma e mantenere la concentrazione. Ultimamente ho sempre ...

MotoGp - Dovizioso orgoglio tricolore : “in Ducati tutti italiani? Sono contento. Lorenzo è il mio primo avversario” : Andrea Dovizioso parla del prossimo appuntamento del Motomondiale e delle novità del mercato piloti che lo toccano da vicino Il settimo appuntamento del Motomondiale, che si disputerà a Barcellona, inizia con la consueta conferenza stampa del giovedì. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti Sono attesi per un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti ...

Danilo Petrucci : 'La Ducati è la Ferrari delle due ruote : un sogno. Sono un pilota tutto cuore - come Capirossi. Dovizioso il mio sponsor' : Una meritata promozione per il 27enne che oggi ha raccontato le sue prime sensazioni alla Gazzetta dello Sport : ' Domenica dopo la gara del Mugello mi Sono trovato nel camion con Ciabatti, Vergani e ...

Danilo Petrucci : “La Ducati è la Ferrari delle due ruote : un sogno. Sono un pilota tutto cuore - come Capirossi. Dovizioso il mio sponsor” : Danilo Petrucci sarà in sella alla Ducati durante il Mondiale MotoGP 2019: sarà lui ad affiancare Andrea Dovizioso nel team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale dopo quattro anni con il Team Pramac. Una meritata promozione per il 27enne che oggi ha raccontato le sue prime sensazioni alla Gazzetta dello Sport: “Domenica dopo la gara del Mugello mi Sono trovato nel camion con Ciabatti, Vergani e Dall’Igna e la prima parola di ...

MotoGp Italia - Dovizioso : «Non sono contento al 100% : abbiamo sbagliato la gomma» : SCARPERIA - Dovizioso è contento per la doppietta della Ducati e per aver recuperato punti su Marquez , 16° alla fine, , ma resta qualche rammarico per la scelta della gomma: ' Non sono contento al ...

MotoGP Dovizioso : "La frenata al Mugello ci aiuta - ma gli altri sono vicini" : Dovizioso si presenta al Mugello, che l'anno scorso fu lo spartiacque della sua stagione, con la necessità di ricucire il grande gap con il vertice della classifica, lontano 49 punti, sapendo che non ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sono molto fiducioso» : ROMA - Per Andrea Dovizioso la parola d'ordine è tornare sul podio dopo due zero consecutivi a Jerez e Le Mans: ' Lo scorso anno al Mugello io e Petrucci abbiamo fatto la differenza. Sono molto ...