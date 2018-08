DOVE VAI IN VACANZA? Su Rete 4 il film diretto da Alberto Sordi oggi | 5 agosto 2018

DOVE VAI in vacanza? A deciderlo è il tuo status emotivo : La scelta delle vacanze è condizionata dallo stato d’animo del momento, che deriva a sua volta dalla stabilità delle relazioni significative (relazioni di coppia, relazioni con la famiglia d’origine, ecc). Se le nostre relazioni sono stabili e sicure, ci si può avventurare verso l’esplorazione di nuovi scenari, più o meno lontani fisicamente e culturalmente da quelli abituali. Se i nostri punti di riferimento sono meno stabili e sicuri e siamo ...

DOVE VAI in vacanza? - Iris/ Cast - trama e curiosità del film con Alberto Sordi (oggi - 22 luglio 2018) : Dove vai in vacanza?, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel Cast: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Alberto Sordi, alla regia Mauro Bolognini. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:50:00 GMT)

