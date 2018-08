Doppio passaporto : Messner - anche trentini : ANSA, - TRENTO, 5 AGO - "Tale opportunità va data anche ai trentini. A me non serve, sono contento di quello che ho e caso mai vedo in futuro, non per me ma per i miei figli, l'introduzione di un ...

Austria : Mattarella contro Doppio passaporto - improvvido tornare a separazione : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Grandi conquiste della storia e della civiltà dei rapporti internazionali, come la scomparsa della frontiera tra Francia e Germania, tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord rappresentano patrimonio dell’umanità. Emblematica, a questo riguardo, la trasformazione del Brennero da elemento di separazione ad anello di congiunzione e di vita comune, che improvvide iniziative, paradossalmente a ...

Austria : Mattarella contro Doppio passaporto - improvvido tornare a separazione : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Grandi conquiste della storia e della civiltà dei rapporti internazionali, come la scomparsa della frontiera tra Francia e Germania, tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord rappresentano patrimonio dell’umanità. Emblematica, a questo riguardo, la trasformazione del Brennero da elemento di separazione ad anello di congiunzione e di vita comune, che improvvide iniziative, ...

Austria - con il Doppio passaporto Sebastian Kurz getta benzina sul fuoco del nazionalismo : «passaporto prego» Il giovane Hans (nome di fantasia) – proveniente da Brunico ,via volo da Verona e diretto a Londra Stansted – rispose al poliziotto inglese: «Vuole quello Austriaco o quello italiano?» È quello che potrebbe succedere realmente, tra qualche mese o anno, dato che pare proprio che il governo Austriaco intenda procedere con una proposta di legge che dia la possibilità ai cittadini italiani di madre lingua tedesca e ...

Doppio passaporto nel 2019 : "Dall'Austria un atto ostile" : Si arroventa il clima fra Italia e Austria dopo l'iniziativa unilaterale di Vienna di concedere Doppio passaporto e cittadinanza agli abitanti di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige. Il governo d'...

Doppio passaporto - come si fa ad ottenerlo - : In alcuni Stati non è concesso, in Italia sì. Laddove non è obbligatorio rinunciare alla propria nazionalità per ottenere il Doppio documento, è necessario - in ogni caso - ottenere la cittadinanza ...

Doppio passaporto Sud Tirolo - Austria precisa : non prima del 2019-2020 - : Il portavoce del governo di Vienna ha spiegato che qualsiasi soluzione "sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano". "prima di essere un atto ostile è un atto francamente curioso", ha ...

Vienna : Doppio passaporto non prima 2020 : 16.35 Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca agli altoatesini saranno poste non prima del 2019-2020. Lo afferma lo staff del portavoce del governo di Vienna, ribadendo che qualsiasi soluzione sarà elaborata d'intesa con Roma e Bolzano e avverrà nello spirito dell'integrazione europea e del progetto di pace europeo. "prima di essere un atto ostile -interviene il ministro degli Esteri Moaveroè un atto curioso: ...

Austria : Doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 : Austria: doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 Austria: doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 Continua a leggere L'articolo Austria: doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 proviene da NewsGo.

Vienna : “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro : “E’ un atto ostile e inopportuno” : Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” Continua a leggere L'articolo Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” proviene da NewsGo.

Austria : Doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020 : Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza Austriaca ai sudtirolesi "saranno poste non prima del 2019-2020". Lo afferma lo staff del portavoce del governo di Vienna, Peter Launsky-...

Fraccaro : Doppio passaporto Sud-Tirolesi è atto ostile Austria : Roma, 23 lug., askanews, - 'Le notizie in merito alla volontà del Governo Austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse ...

Fraccaro contro il Doppio passaporto per i sudtirolesi : "Atto ostile" : Riccardo Fraccaro dice la sua sull'eventualità di un doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e ...

Austria : Fraccaro - no a Doppio passaporto : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Le notizie in merito alla volontà del Governo Austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato ...