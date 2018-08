Dopo sei mesi il Governatore D' Alfonso sceglie la poltrona | Farò il senatore | ma

huffingtonpost

(Di domenica 5 agosto 2018) "Opto per il Senato dove, ora, si lavora a ritmo sostenuto. Il 7 settembre farò un grande evento a Pescara per spiegare agli abruzzesi tutto quello che ho fatto durante la mia presidenza". Lo annuncia il presidente della Regione Abruzzo Luciano D', in un'intervista a 'Repubblica'.Al Senato "da marzo a giugno, non c'è stata nessuna seduta e, anzi, c'era il rischio concreto di tornare alle urne", aggiunge il. "E poi ho sempre detto che avrei aspettato la convalida della giunta delle elezioni - prosegue D'-. Infatti adesso la giunta si è riunita"."Adesso", conclude ilcon il doppio incarico, "riceverò la notifica sulla richiesta di opzione e a quel punto avrà tre giorni per decidere. Ma io avevo già deciso a marzo".Ora il presidente della Regione attende la notifica della comunicazione della Giunta per le ...