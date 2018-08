“Ditemi com’è morto mio figlio!” Valerio | travolto da un treno e quel particolare che

caffeinamagazine

(Di domenica 5 agosto 2018) «Prima la verità.è oggi un ragazzo dimenticato, chiuso in una tomba mio figlio non avrebbe più speranza di vedere ristabilita la verità». Era la notte del 13 gennaio quando untravolse e ucciseFrija nella stazione di Labico, alle porte di Roma. Sono passati 7 mesi e i resti di, restano nell’obitorio di Tor Vergata, dove resteranno fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda del figlio. Qualcosa infatti, secondo la famiglia non torna. Tutti, a cominciare dal padre, chiedono agli inquirenti di continuare a scavare per capire cosa sia realmente successo. Capire perché,un ragazzo studioso e pieno di sogni, è finito sotto a uncon le mani mozzate dopo essere uscito di casa di nascosto e «aver incontrato qualcuno, rimasto ancora sconosciuto, vicino al locale di Labico dove abitualmente si vedono i giovani». Secondo il padre,...