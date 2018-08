DIRETTA Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv | Polieri e Cusinato in

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Polieri e Cusinato ok in batteria. Greg deve reagire - Miressi e Castiglioni all’assalto del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : il giorno di Filippo Ganna! Elisa Balsamo ci prova nell’eliminazione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ciclismo su pista 2018 della giornata di domenica 5 agosto. Dopo i trionfi dei giorni scorsi, l’Italia non vuole più fermarsi. Oggi caliamo l’asso Filippo Ganna: il campione d’Europa e del mondo carica partirà con i favori del pronostico nell’inseguimento individuale, dove dovrà vedersela in particolare con il portoghese Ivo OLIVEira, già sconfitto in finale nella ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie - Giorgia Villa per nuove magie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti in gara nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Gregorio Paltrinieri deve reagire - Miressi e Castiglioni all’assalto del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Si assegnano i titoli nel mixed team : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, quinto giorno di gare dedicato al trap misto senior e junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Chiamata al riscatto dopo la prova individuale, per dare l’assalto al trono europeo della specialità è la coppia azzurra, formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che ...

Gregorio Paltrinieri/ DIRETTA finale 1500m stile libero streaming video e tv (Europei nuoto 2018) : Gregorio Paltrinieri in Diretta nella finale 1500m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Europei nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e DIRETTA tv - programma e orari (3^ giornata - 5 agosto) : diretta Europei nuoto Glasgow 2018 Streaming video e tv: terza giornata di gare, oggi domenica 5 agosto in acqua soprattutto Paltrinieri, Miressi e Dotto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 04:50:00 GMT)

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Elia Viviani cerca la grande rimonta nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...

