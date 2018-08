Dieta dell’ananas | combatti la cellulite e i chili di troppo

dilei

(Di domenica 5 agosto 2018) Seguendo ladell’ananas per pochi giorni, non più di quattro, sarà possibile depurarsi e perdere quei fastidiosiin eccesso. Tutti prima o poi danno il via alla ricerca di unarapida, per perdere qualche chilo in pochi giorni. I motivi possono essere svariati, dal periodo in cui ci si sente particolarmente gonfi a quelli immediatamente precedenti la prova costume. Uno dei metodi più apprezzati in tal senso è quello della, che promette di far perdere 2-3circa in pochi giorni. L’ideale per fronteggiare gli sguardi maligni in spiaggia oppure il mostro della bilancia nei giorni successivi alle festività natalizie. Stando alle sue caratteristiche, l’ananas rientra nella lista dei frutti ideali per perdere peso. È povero di calorie ed è ricco d’acqua, con un gran potere depurativo. Viene considerato spesso come un ‘brucia grassi’, data la ...