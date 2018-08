Die Zeit | Germania deve essere più paziente per non spaventare gli immigrati

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi italiani sono quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...