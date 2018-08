Di Maio | ' Foodora non lascia solo Italia | e il problema non sono le tutele'

Di Maio : Foodora non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - 'Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Di Maio : "Foodora va via? Colpa del mercato" : Roma, 5 ago., AdnKronos, - "La dignità di tutti i lavoratori, compresi quelli della gig economy, è il tema che più mi sta a cuore". Ad affermarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ...

Foodora va via dall'Italia : colpa di Di Maio o del mercato? : La decisione Delivery Hero di vendere Foodora Italia arrivata il giorno in cui la Camera ha approvato il Decreto Dignità voluto dal ministro Di Maio ha indotto molti a pensare che le due cose fossero ...

Foodora e Domino's Pizza : "Con Di Maio incontro positivo" : Spiragli positivi dopo l'incontro tra il ministro del lavoro Di Maio e i rappresentanti delle aziende che si occupano di consegna di cibo a domicilio. "Un incontro costruttivo", ha detto Gianluca ...

Effetto Di Maio : Foodora lascia l’Italia : Luigi Di Maio rischia di passare alla storia come il ministro della disoccupazione. Grazie alle sue politiche le aziende fuggono

Foodora & co dicono no a Di Maio : Doveva essere la madre di tutte le battaglie, "il primo segnale a chi chiede un po' di dignità", l'emancipazione dei cliclo-fattorini promessa in pompa magna il 4 giugno, il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio. Un contratto che obbligasse le aziende del settore a considerare i rider dei lavoratori subordinati a tutti gli effetti. La bozza del documento era pronta: al primo punto c'era dunque la ...

"Un contratto per i rider" : si apre il tavolo Di Maio-Foodora : Un tavolo a cui possano partecipare rider, aziende della cosiddetta gig economy e ministero per stilare un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai lavoratori in alternativa al cosiddetto "decreto dignità" che era stato annunciato la scorsa settimana. È la proposta che Luigi Di Maio ha fatto alle cinque aziende specializzate nelle consegne di cibo attraverso piattaforme digitali (Deliveroo, JustEat, Foodora, Domino's Pizza e ...

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : via a un tavolo per il contratto dei rider : Il ministro: "L'obiettivo è la guerra al precariato. Vorrei un contratto nazionale della Gig economy". E le aziende del settore: "Troveremo una soluzione, c'è spirito di collaborazione"

DI Maio - ’DIETROFRONT’ SUI RIDER/ Foodora e Deliveroo aprono a Decreto Dignità : “tavolo per maggiori tutele” : Foodora contro Di MAIO e il Decreto Dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : verso un tavolo per il contratto dei rider : Nell'incontro tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e i rappresentanti delle piattaforme di food delivery riguardo alla tutela del Lavoro dei rider "c'è stato molto dialogo e trasparenza". Lo ha ...

Di Maio ai rider Foodora-Deliveroo : “meno rinnovi incarichi a termine”/ “Ok a contratto Nazionale Gig Economy” : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Riders - il 'decreto dignità' Di Maio e le preoccupazioni Foodora : Oggi alle 14 il vicempremier incontrerà i vertici delle aziende 'food delivery' per mostrare le proposte a tutela dei giovani che consegnano cibo a domicilio: contratti con malattia, ferie, maternità ...

Foodora : con il decreto «dignità» via dall’Italia. Di Maio : no ai ricatti : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha chiarito di non voler demonizzare le attività legate alla gig economy ma ha anche ricordato che i riders sono «il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato». Foodora Italia: ascolteremo Di Maio ...