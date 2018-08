Di Maio difende il decreto Dignità | “Sulla pelle dei giovani non si lucra più”

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai : PD e Forza Italia contro Marcello Foa/ Ultime notizie - Di Maio lo difende : “Onesto e indipendente” : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Di Maio difende Foa : "È un giornalista libero" : ' Marcello Foa è un giornalista con la schiena dritta che ha sempre fatto il suo mestiere con grande onestà intellettuale e dimostrando totale indipendenza. Eppure oggi Pd e Forza Italia lo accusano ...

Conte rottama l'Air Force Renzi : “Uno spreco”/ Di Maio esulta - l'ex premier si difende : “Bufale” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

MINISTRO SAVONA INDAGATO - DI Maio-SALVINI : “LO SAPEVAMO”/ Usura bancaria - video : leader della Lega lo difende : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per Usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": INDAGATO anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Dl dignità - Boeri difende i numeri Inps : 'Di Maio perde il contatto con la crosta terrestre' - P. Chigi : 'Toni inaccettabili' : Un "esercizio molto pericoloso perché, "prima o poi bisognerà spiegare ai cittadini quali sono i vincoli di cui è costellato il mondo reale". "Se chiedono lascio ma non accetto minacce da Salvini" - "...

Assistente assunta al Mise 'Illazioni e sessismo'. Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta'. : Un laurea in Economia, ma "non ha alcuna esperienza in ruoli apicali", attacca il quotidiano. Ed ecco la reazione del ministro che interviene su Facebook per gridare la sua indignazione nei confronti ...

ASSIA MONTANINO - L'AMICA DI DI Maio ASSUNTA AL MINISTERO/ Nicodemo (Pd) difende il capo M5S : Di MAIO assume l’amica a 70mila euro all’anno. ASSIA MONTANINO nuovo segretario particolare del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, e scoppia la polemica(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:38:00 GMT)

Assistente assunta al Mise - Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta di lei' : Un laurea in Economia, ma "non ha alcuna esperienza in ruoli apicali", attacca il quotidiano. Ed ecco la reazione del ministro che interviene su Facebook per gridare la sua indignazione nei confronti ...

Di Maio difende Assia Montanino - il capo della segretaria : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

Governo : Di Maio difende la segretaria particolare : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Assia Montanino - Di Maio la difende : "È persona onesta e leale" : Sul caso di Assunta 'Assia' Montanino la replica di Luigi Di Maio non si è fatta attendere. Il vicepremier si schiera a difesa dell'amica , ora approdata al Mise come sua segretaria particolare con ...