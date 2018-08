GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2 , l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...

Di Giannantonio vince in Moto3 a Brno : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Fabio Di Giannantonio , del team Gresini-Honda, ha vinto la gara di Moto3 del Gp della Repubblica Ceca a Brno . Il pilota romano, alla sua prima vittoria in carriera, ha preceduto ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultato e classifica gara. Vince Jorge Martin. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sul podio : Jorge Martin ha trionfato nel GP d’Italia di Moto3. Non poteva essere altrimenti, visto che lo spagnolo è stato letteralmente il dominatore del weekend (primo in tutte le sessioni di libere e in pole position), ma la sua vittoria non è stata così agevole. Il pilota del team Gresini ha provato la fuga ma Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono rimasti con lui, dando vita ad una battaglia durata fino all’ultimo centimetro di ...