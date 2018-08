Di Giannantonio vince in Moto3 a Brno

Moto3 - GP Italia 2018 : risultato e classifica gara. Vince Jorge Martin. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sul podio : Jorge Martin ha trionfato nel GP d’Italia di Moto3. Non poteva essere altrimenti, visto che lo spagnolo è stato letteralmente il dominatore del weekend (primo in tutte le sessioni di libere e in pole position), ma la sua vittoria non è stata così agevole. Il pilota del team Gresini ha provato la fuga ma Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono rimasti con lui, dando vita ad una battaglia durata fino all’ultimo centimetro di ...