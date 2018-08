Dall' Ucraina | Monchi segue un classe 2000 del Dnipro

Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche - seconda suddivisione. L’Ucraina vola in testa con Varinska - Pihan torna Dall a maternità - Yilmaz cade : Proseguono le qualificazioni agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e, al termine della seconda suddivisione, l’Ucraina si porta al comando con 153.163 facendo nettamente meglio della Polonia (145.429). Le gialloblu stanno cercando un difficile ritorno ai massimi livelli e con questo risultato sperano di qualificarsi alla finale a squadre anche se non sarà facile visto che devono ancora gareggiare tutte le big (a partire dalle ore ...

Borriello ‘mollato’ Dall a modella ucraina : Stefania Seimur già tra le braccia di un altro uomo italiano [GALLERY] : Neanche Stefania Seimur è la donna giusta per Marco Borriello : il calciatore mollato dalla modella ucraina già tra le braccia di un altro uomo Marco Borriello , avvistato solo qualche tempo fa tra le braccia di Stefania Seimur tra New York ed Ibiza, è di nuovo single. Il latin lover del calcio italiano è stato ‘mollato’ dalla modella ucraina con cui si frequentava ultimamente, che è già stata conquistata però dal fascino di un ...

Fotoreporter italiano ucciso in Ucraina - via al processo a quattro anni Dall 'omicidio : Andrea Rocchelli fu assassinato nel maggio 2014 mentre documentava con il suo interprete (morto anche lui) i d anni sulla popolazione nel Donbass. Sul banco degli imputati l'italo-ucraino Vitaliy Mirkov. Indagini nate da un'intercettazione

CAOS SIRIA/ Dall’Isis armato dagli Usa all’Ucraina - così si rischia una nuova guerra : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra, di P. Ricciguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci