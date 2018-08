Dalla Spagna | ' Modric vuole l' Inter | nessun patto con il Real'

Dalla Spagna : Everton-Barcellona - accordo per Yerry Mina : L' Everton brucia il Manchester United nella corsa a Yerry Mina : secondo quanto riferito da Sport infatti, i Toffees hanno trovato un accordo con il Barcellona per il difensore colombiano sulla base di 32 milioni di euro .

Dalla Spagna : Inter - Modric tirerà la corda con il Real. Oggi è atteso a Madrid : Tre giorni in cui l'Inter non potrà che essere spettatrice Interessata ma immobile sul futuro del centrocampista croato vice-campione del Mondo con la Croazia . Il club nerazzurro ha fatto tutto ...

Dalla Spagna : 'Il Siviglia rinuncia a Zaza' - il Torino ci crede : Torino - Sembrava compromessa la trattativa tra il Torino e Simone Zaza dopo che nelle scorse ore il Siviglia era letteralmente piombato sul centravanti del Valencia . Secondo il quotidiano spagnolo ...

Dalla Spagna : Inter - Modric vuole un ricco rinnovo col Real Madrid : Un ricco rinnovo di contratto con il Real Madrid, l'ultimo della sua straordinaria carriera. Sarebbe questo - secondo Sport - l'obiettivo degli agenti di Luka Modric , centrocampista croato dei Blancos accostato all'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare le merengues:...

Calciomercato - Dalla Spagna : 'Vidal a un passo dal Barcellona' : TORINO - Arturo Vidal è a un passo dal Barcellona . Almeno stando alla stampa catalana che parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. ' Le opzioni di Adrien ...

MODRIC ALL'INTER?/ Ultime notizie - conferme Dalla Spagna : i bookmakers credono nel colpaccio! : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:22:00 GMT)

Dalla Spagna : 'Hamsik si è offerto al Barcellona' : Secondo 'Sport' il Barcellona comunque non sarebbe interessato ad Hamsik : lo ritiene un giocatore interessante ma non sta valutando l'ipotesi di prenderlo. Hamsik: 'Volevo andare in Cina. Ancelotti ...

Dalla Spagna : Kovacic e il Real ai ferri corti - Juve alla finestra : E' AS Dalla Spagna a raccontare di una tensione sempre più significativa tra Mateo Kovacic e il Real Madrid. Il centrocampista croato, vicecampione del mondo, spinge per la cessione in quanto vorrebbe trovare maggiore spazio in un top club. Dal canto suo - secondo la ricostruzione del quotidiano madrileno - il presidente Florentino Perez non lo ...

Dalla Spagna - Marlos verso la Roma : Roma, 29 LUG - Il 30enne Marlos è il giocatore scelto Dalla Roma, dopo la rinuncia a Malcom, passato al Barcellona dal Bordeaux. Lo rivela il Mundo deportivo. Il giocatore dello Shakhtar è in possesso ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione Dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Mille migranti soccorsi Dalla Spagna : 15.23 Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi Mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Le imbarcazioni soccorse sono state oltre 60, per la maggior parte gommoni. Il giro di vite in Libia rende ora più difficile raggiungere le coste italiane e ora molti migranti tentano altre rotte, per lo più dalle coste algerine o marocchine in direzione della Spagna.

Dalla Spagna : Pjanic non rinnova con la Juve - il Barcellona insiste : Rivelazione di mercato che arriva direttamente Dalla Spagna: il Barcellona non ha mollato la presa sul centrocampista bianconero Miralem Pjanic , anzi. Secondo quanto si apprende da Sport , i blaugrana, nella figura del presidente Josep Bartomeu, ha incontrato Fali Ramadani, da qualche giorno nuovo agente del bosniaco. Che negli scorsi giorni avrebbe rifiutato il rinnovo con la ...

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo Dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Calciomercato Roma - incredibile voce Dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...