D' Alfonso | opto per il Senato Governatore scioglie riserve a La Repubblica | avevo già

: Abruzzo, il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico: “Opto per il Senato” - fattoquotidiano : Abruzzo, il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico: “Opto per il Senato” - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Abruzzo, il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico: “Opto per il Senato”. Ha finalmente deciso ! h… - FoxyBiondi : RT @ElioLannutti: Abruzzo, il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico: “Opto per il Senato”. Ha finalmente deciso ! h… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Pescara - 'già deciso a marzo. Quando si voterà in Abruzzo? A novembre o a dicembre''. E' quanto ha dichiarato a Lail presidente della Giunta abruzzese Luciano D', elettore lo scorso marzo. La questione della incompatibilità tra presidente di regione ere per D'ha tenuto banco per mesi fino alla delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità delche la scorsa settimana ha invitato D'a optare entro tre giorni tra le due cariche. "per ildove, ora, si lavora a ritmo sostenuto Il 7 settembre farò un grande evento a Pescara per spiegare agli abruzzesi tutto quello che ho fatto durante la mia presidenza". leggi tutto