Daisy | strumentalizzazione Dem Perché è un pericoloso precedente

affaritaliani

: Il razzismo è uno dei simboli dell'inciviltà per eccellenza, l'altro è la strumentalizzazione politica del fenomeno… - ManlioDS : Il razzismo è uno dei simboli dell'inciviltà per eccellenza, l'altro è la strumentalizzazione politica del fenomeno… - querelami : @FiorellaMannoia alla luce dei recenti fatti possiamo dire che siete stati manipolati dalla strumentalizzazione di… - giuslosolfo : @Massimo01867495 se vuoi consulta anche il mio profilo facebook, potrai vedere che ho sputtanato volentieri la stru… -

(Di domenica 5 agosto 2018)Osakue è volata a Berlino per partecipare agli Europei di Atletica, che fino a poco prima potevano esserle preclusi per via di lesioni alla cornea richiedenti massicce dosi di cortisone. La ragazza si è invece presentata di fronte alle telecamere di stampa Segui su affaritaliani.it