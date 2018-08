Da ‘Barelle’ a ‘Cappitelli’ | sbagliati i nomi dei giocatori del Cagliari per

sportfair

: Fabrias ?? Barelle ?? Lykkogiannis ?? Cappitelli ?? Non è che c’è lo zampino di @konami? - CagliariCalcio : Fabrias ?? Barelle ?? Lykkogiannis ?? Cappitelli ?? Non è che c’è lo zampino di @konami? - RichMelis : RT @CagliariCalcio: Fabrias ?? Barelle ?? Lykkogiannis ?? Cappitelli ?? Non è che c’è lo zampino di @konami? - 324nerd21 : RT @CagliariCalcio: Fabrias ?? Barelle ?? Lykkogiannis ?? Cappitelli ?? Non è che c’è lo zampino di @konami? -

(Di domenica 5 agosto 2018) La lista deidell’amichevole Trabzonspor-presenta diversi errori fra i calciatori ospiti: la formazione sarda tira in ballo, con ironia, la Konami Leggendo la lista deiche avrebbero preso parte all’amichevole fra Trabzonspor e, ci si accorge subito di un paio di errori grossolani. Alcuni deidei calciatori sardi sono: Farias diventa Fabrias, Barella al plurale fa Barelle, Lykogiannis raddoppia la k in Likkogiannis e Ceppitelli si trasforma in Cappitelli. Ilprende gli errori con ironia tirando in ballo, tramite Twitter, Konami. La casa di produzione di videogiochi asiatica è ‘famosa’ per i’ (in realtà senza licenze) che spesso hanno accompagnato le prime edizioni di PES, giocate da milioni di video. L'articolo Da ‘Barelle’ a ...