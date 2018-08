Cuneo | escursionista precipita in un dirupo davanti al marito e muore Aveva 51 anni

Cuneo : escursionista precipita in grotta - proseguono le operazioni di soccorso : Un escursionista ieri è rimasto ferito, in modo non grave, nelle grotte della Mottera a monte di Bossea, in val Corsaglia (Cuneo): sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte del soccorso alpino e speleologico. L’uomo è stato vittima di un incidente durante alcune manovre di coda. I soccorsi saranno lunghi: la grotta si trova a monte di un percorso particolarmente impervio, che richiede personale specializzato per il trasporto ...