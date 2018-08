Crolla solaio | donna precipita al piano di sotto

Crolla solaio palazzina - panico nel Napoletano : evacuate tre famiglie : È Crolla to il solaio di una palazzina , nel rione Capodivilla, nel comune di Sant'Anastasia. Non ci sono feriti. Tre le famiglie , di cui una con figli piccoli, che hanno dovuto lasciare le loro ...

Torre Annunziata. Crolla solaio. Paura - ma due anziani sono illesi : Torre Annunziata. Panico in traversa Siano, zona sud città. La scorsa sera, intorno alle ore 22 e per cause ancora da chiarire, parte di un solaio e di un parapetto hanno ceduto, distaccandosi da una ...