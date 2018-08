Cristiano Ronaldo fa shopping a Milano

Cristiano Ronaldo secondo… Ronaldo il Fenomeno! Il brasiliano si sbilancia sul mercato della Serie A : Ronaldo commenta il neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo, ma non solo: ecco le parole del brasiliano che si è cimentato alla Bobo Summer Cup “L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è un’ottima cosa, perché il calcio italiano nell’ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C’è bisogno di riprendersi da una situazione difficile, io spero che torni nuovamente ...

Prima il dovere - poi il piacere! Cristiano Ronaldo firma i primi gol da juventino e poi esce a Milano con Georgina : Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo con i suoi primi gol da calciatore della Juventus, ma poi si è concesso un giro a Milano con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo è stato impegnato nel pomeriggio in una partitella a ranghi misti con la seconda squadra della Juventus, l’Under 23 bianconera che parteciperà al campionato di Serie C. Durante il match amichevole il portoghese si è reso protagonista con alcuni gol che ...

Juventus - primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento. Da venerdì squadra al completo : La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale le immagini della prima vera partitella in allenamento di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo l'arrivo in bianconero. Partitella in cui sono ...

Il ponsacchino che si tuffa alla Cristiano Ronaldo : PONSACCO - Francesco Frosini ha 38 anni e da diverso tempo calca i palchi della Toscana sia in spettacoli collettivi che in monologhi comici. Recentemente nella natia Ponsacco ha portato in scena lo spettacolo "Facciamo sesso?". Di Frosini parlammo anche tempo fa quando sempre bella cittadina ...

Calciomercato - la Juventus tenta l’ultimo grande colpo “sponsorizzato” da Cristiano Ronaldo [NOME e DETTAGLI] : 1/5 ...

Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid - i Blancos asfaltano i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : Durante l’ultimo match della tournée americana della Juventus, la squadra di Allegri rimedia una Sonora sconfitta contro il Real Madrid Il Real Madrid ha battuto in rimonta la Juventus per 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test dei bianconeri nella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che la Juventus era ...

Non solo la Littizzetto vicina di Cristiano Ronaldo : c’è anche una lucertola nel quartiere di CR7 - l’ironia della figlia della comica [VIDEO] : Luciana Littizzetto abita vicino alla nuova casa di Cristiano Ronaldo, dopo il video della comica anche la lucertola diventerà famosa per ‘abitare’ nel quartiere di CR7 “Lo sai piccolina che sei vicina di casa di Ronaldo”: così la figlia di Luciana Littizzetto ironizza con una lucertola, in un video postato su Instagram dalla madre, sulla notizia che sta circolando nelle ultime ore. È risaputo ormai che Cristiano ...

Milano - Cristiano Ronaldo a passeggio tra cori e selfie con i fan…o no? Il “campione” nasconde un segreto : Bagno di folla e pioggia di selfie per Gianfranco Sanguinetti, 35enne genovese, di professione personal trainer e sosia di Cristiano Ronaldo. Pochi giorni fa l’uomo ha fatto una passeggiata in centro a Milano, vestito e pettinato come CR7, ed è stato subito circondato da decine di persone e fan del campione. È stato lui stesso a pubblicare il video su Instagram: “Momenti di panico in una giornata folle” ha commentato L'articolo ...

Cristiano Ronaldo non giocherà il 18 agosto : il Crotone chiede lo stop : Dalla Calabria arriva la richiesta che, se accettata, potrebbe comportare il rinvio del debutto di Cristiano Ronaldo in serie A.

Incredibile Serie A - rischia di saltare l’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! : 1/13 Alberto Gandolfo/LaPresse Albert ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo prima cena fuori : Ronaldo sta prendendo confidenza con l’ambiente di Torino. Per la sua prima serata fuori, CR7 ha scelto il ristorante “La Credenza” di San Maurizio Canavese, su indicazione di Leonardo Bonucci. Ha ordinato insalata e gnocchi alla parigina, concedendosi un goccio di Barbaresco. Al suo fianco, la fidanzata GeorginaL'articolo Juventus, per Cristiano Ronaldo prima cena fuori sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristiano Ronaldo chiude con il passato - il gesto social ‘contro’ il Real Madrid è plateale : Cristiano Ronaldo non segue più il Real Madrid su Instagram, CR7 chiude con il passato ‘in blanco’ con un gesto abbastanza plateale Cristiano Ronaldo appena approdato alla Juventus ha incominciato a seguire tutti i profili social bianconeri ed a comportarsi da calciatore della squadra di Allegri sulle sue pagine ufficiali. Foto con i compagni, incitamenti al nuovo club e molto altro, sono visibili sull’account di CR7, che ...

Calciomercato - anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo : annuncio in stile Cristiano : Potere dei social e, soprattutto, potere di un nome così evocativo sfruttato nel mondo giusto. Sampdoria, chi è Ronaldo Vieira? Al di là del nome, sicuramente impegnativo, la Sampdoria si è ...