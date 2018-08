Cos'è il Tap (in breve) - il gasdotto che sta mettendo contro Lega e M5s : "Ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-benefici. Dai nostri dati, sembra che i benefici superino i costi nel caso delle pedemontane, del terzo valico e del Tap, che ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani". Matteo Salvini, dalle colonne della Stampa, risponde per le rime ad Alessandro Di Battista, che ieri da Puerto Escondido aveva festeggiato il suo quarantesimo ...

Salvini su Pedemontana - Tap e Terzo Valico : «I benefici sono superiori ai Costi» : Il ministro dell’Interno rivela i risultati dei primi studi sulle infrastrutture. Per la Torino-Lione bisogna calcolare fino all’ultimo centesimo, ma se non costruirla ci costasse due o tre miliardi è chiaro che andrebbe fatta

Tap - Salvini : “Energia Costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Salvini su Pedemontana - Tap e Terzo Valico : 'I benefici sono superiori ai Costi' : 'Il debito che abbiamo ereditato non è un problema se l'economia tira. L'economia italiana è solida, a parte gli attacchi dei Soros di turno. Altro che i troll russi, che due volte su tre sono bufale:...

Matteo Salvini : “Pedemontane - Tap e Terzo Valico. I benefici sono superiori ai Costi” : Governo del cambiamento? Nella comunicazione, sì. Matteo Salvini riceve i giornalisti in costume sotto l’ombrellone. E il ministro dell’Interno parla soprattutto di economia....

F1 – Disastro Red Bull : Verstappen Costretto al ritiro al Gp d’Ungheria : Periodo nero in casa Red Bull: Max Verstappen costretto al ritiro dopo pochi giri dal via del Gp d’Ungheria Inizia con una brutta batosta, il Gp d’Ungheria, per il Team Red Bull: Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi dopo soli 6 giri dal via della gara ungherese. Improvviso calo di potenza per l’olandese della Red Bull, che ha dovuto quindi accostare e portare la sua monoposto fuori pista, per tornare amaramente ai ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/GiaCosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Classifica Tour de France 2018/ Thomas maglia gialla “Mai un’emozione Così” - Froome terzo! 20^ tappa : La Classifica del Tour de France 2018 dopo la diciannovesimo tappa che ha visto Roglic trionfare, con tanto di polemiche da parte di Dumoulin. Thomas maglia gialla.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Tav - Cos'è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni - : La ferrovia Torino-Lione, pensata per i treni ad alta velocità, deriva da un progetto che ha origine nei primi anni '90 ma che ancora non ha avuto la sua realizzazione a causa del susseguirsi di ...

Tap - dall'estero un avviso all'Italia : bloccare tutto Costerà decine di miliardi : Mentre in Italia il governo sembra impantanato sulla decisione se proseguire o meno le grandi opere come l'Alta velocità e la Tap , all'estero i partner internazionali del nostro Paese osservano con ...

La rinuncia a realizzare il gasdotto Tap può Costare all’Italia almeno 40 miliardi : Le stime elaborate da Socar, ente azero per il gas, e dalla britannica Bp. Più prudenti le valutazioni del governo italiano, si aggirano sui 15 miliardi...

Tour de France 2018 - tappa 18. Le pagelle di Angelo Costa : Demare mette a tacere chi gli contestava di non avere ancora fatto centro. Guarnieri non ha bisogno di troppe parole, si fa bastare i fatti Tour de France 2018, classifica e risultati dopo la tappa di ...

Tour de france 2018 - tappa 17. Le pagelle di Angelo Costa : Thomas ha la vittoria in pugno. Bernal, uomo del futuro. Game over per Froome Tour de france 2018, tappa 18. Orari tv, percorso e favoriti Tour de france 2018, classifica e risultati dopo la tappa 17

Tour de france 2018 - tappa 17. Le pagelle di Angelo Costa : Thomas ha la vittoria in pugno. Bernal, uomo del futuro. Game over per Froome Tour de france 2018, tappa 18. Orari tv, percorso e favoriti Tour de france 2018, classifica e risultati dopo la tappa 17