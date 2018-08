Come LeBron James è diventato l' icona della lotta per i diritti degli afroamericani

NBA - LeBron arringa i suoi Lakers : “ci divertiremo ecCome!” : LeBron James è pronto e carichissimo in vista della prossima stagione che lo vedrà impegnato per la prima volta con la maglia dei Lakers NBA, LeBron James si appresta a vivere una stagione ricca di novità dopo la firma estiva con i Los Angeles Lakers. Il suo arrivo, condito dall’approdo di altri nuovi interpreti, sta facendo sognare i tifosi dei gialloviola che non vedono l’ora di vedere lo show di LeBron e soci: “L’idea di ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo Come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

LaVar Ball versione coach : “Come allenerei LeBron e Lonzo? Certi giocatori non puoi allenarli! Vi spiego perchè” : LaVar Ball veste i panni di coach e spiega il suo pensiero su come andrebbero allenati due giocatori dal grande QI cestistico come LeBron James e Lonzo Ball In casa Lakers, anche prima dell’arrivo di LeBron James, c’era una presenza capace di attirare su di sè tutte le attenzioni mediatiche: stiamo parlando di LaVar Ball. Il vulcanico padre di Lonzo Ball è stato uno dei promotori più attivi dell’arrivo di LeBron James a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è Come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

NBA - Magic Johnson svela : “ecco Come ho convinto LeBron James a venire ai Lakers ed il suo parere sul roster” : Magic Johnson ha raccontato i retroscena dell’accordo con LeBron James, giunto ai Los Angeles Lakers in una free agency caldissima Magic Johnson è stato l’artefice del colpo dell’estate nella NBA, vale a dire l’approdo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il dirigente dei gialloviola, parlando a Spectrum, tv che detiene i diritti dei Lakers, ha svelato i retroscena dell’affare con il ...

NBA - Luke Walton chiede consigli a Tyronn Lue su Come allenare LeBron James : passata solo una settimana dal passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers e mancano ancora diversi mesi al suo esordio in maglia gialloviola, per coach Luke Walton è già tempo di mettersi al ...

NBA - Josh Okogie Come LeBron James : che spettacolo l'annuncio di Minnesota! : Poche righe sufficienti però a scatenare un autentico terremoto nel mondo NBA " ma anche a ispirare i Minnesota Timberwolves che quando è venuto il momento di annunciare l'ufficialità della firma ...

Come LeBron è diventato 'King James' : Afp LeBron James La copertina di Sport Illustrated venne anticipata da una foto, scattata il 30 gennaio, all'interno della Gund Arena di Cleveland. LeBron, fuori dallo spogliatoio della squadra ...

Come LeBron è diventato “King James” : The Chosen One, il prescelto. Il 18 febbraio del 2002, Sport Illustrated decise di dedicare la copertina a un giovanissimo giocatore di Akron, Ohio. Quel titolo, allora forse esagerato, si dimostrò essere profetico. Quel ragazzo si chiamava LeBron James, aveva quasi 17 anni, e giocava nella squadra della sua High School, la Saint Vincent-Saint Mary. Una scuola cattolica e privata. Mancava un anno alla sua eleggibilità per il draft ...

Nba - il guru delle star : "Prima LeBron - poi Oladipo : ecco Come li miglioro" : Mescoliamo poi i numeri con le necessità specifiche del nostro atleta: il suo sport, la sua squadra, il suo ruolo, il suo stile di gioco. Così creiamo un programma specifico basato su quello che ...

NBA 2K19 ha una data di uscita e confermato LeBron James Come cover star : AGGIORNAMENTO:2K annuncia oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.” “E' un onore essere sulla ...

Finals NBA – LeBron James Come Jordan : 109 partite di Playoff da più di 30 punti - il record è pazzesco : Grazie ai 51 punti messi a referto in gara-1, LeBron James ha fatto registrare 109 partite di Playoff da 30 o più punti realizzati raggiungendo Michael Jordan al top di questa speciale classifica Nonostante la sconfitta all’overtime in gara-1 delle Finals NBA, LeBron James ha giocato una partita a dir poco fenomenale. Il ‘Re’ è risultato praticamente immarcabile riuscendo a realizzare ben 51 punti, accompagnati da 8 assist e 8 ...