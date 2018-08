Come il caldo cambia l’alimentazione | insalate in spiaggia per più di un italiano su

Caldo Perugia : le farmacie si propongono Come punto sollievo : Le farmacie dell’Umbria, tutte dotate di aria condizionata, si mettono a disposizione di anziani, persone con difficolta’ varie ma in generale di tutti coloro che non riescono a fronteggiare l’afa come “punto di sollievo”. L’iniziativa e’ di Federfarma Umbria in occasione dell’ondata di Caldo. “Un piccolo gesto che ci sembrava doveroso” ha spiegato il presidente Augusto Luciani. ...

Ambiente : il suolo più caldo sta contribuendo al cambiamento climatico - ecco Come : Anche il terreno sta aggravando il cambiamento climatico, secondo i risultati di un nuovo studio. Le piante catturano enormi quantità di carbonio, pompandole nel terreno dove solitamente rimangono per centinaia o migliaia di anni. Le osservazioni condotte per il mondo mostrano che con l’aumento delle temperature, i funghi e i batteri del suolo stanno diventando più attivi. Questi microbi si stanno nutrendo di foglie e piante morte, rilasciando ...

Farmaci - Come conservarli quando fa caldo. I consigli dell’AIFA : L’Aifa torna a dare utili consigli per tutelare i propri Farmaci durante il periodo estivo. L’estate è senza dubbio una stagione piacevole, che richiama alla mente momenti gioiosi, magari in spiaggia. Allo stesso tempo però è anche ricca di insidie. Il gran caldo può avere effetti dannosi sul nostro organismo e, allo stesso tempo, sui Farmaci che siamo soliti assumere. L’Aifa, ovvero l’Agenzia del Farmaco, ha rinnovato la campagna Farmaci ...

Allerta caldo - Come difendersi : Colonnina di mercurio alle stelle con ben 18 città da bollino rosso . Condizioni di caldo estremo che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto per le persone anziane, i neonati, i bambini, ...

L'estate da bollino rosso. Ecco Come affrontare a parole il grande caldo : È estate. Fa caldo. Non rompere le balle. Ogni anno è sempre l’estate più calda degli ultimi cent’anni. Ricordare Caronte, Lucifero, Caligola e il meno noto Ciclope, ma essersi perso il nome del caldone di quest’anno. Rammaricarsene. Il global warming. È una disgrazia, d’accordo, ma ess

Agenzia del farmaco - "ecco Come usare i medicinali in estate"/ Caldo e umidità i principali rischi : Agenzia del farmaco, "ecco come usare i medicinali in estate": l'AIFA mette in guardia i cittadini sui rischi per la salute che possono comportare temperature elevate e umidità(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Dieta anti afa : ecco Come sconfiggere il caldo restando in forma - : "Grazie alla sua composizione nutrizionale e alla sua digeribilità " spiega Giampietro " il miele si colloca tra i migliori alimenti in grado di fornire carboidrati per chi pratica sport e non solo. ...

Dalla mente ai reni : ecco Come il caldo peggiora le malattie : “Il caldo può scatenare il colpo di calore ma può anche peggiorare le condizioni esistenti, come malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o mentali”. A mettere in guardia, in vista delle torride giornate che ci attendono, è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che sottolinea: l’Europa “sta vivendo un’estate molto calda e si prevede che continui per le prossime settimane”. “I ...

Salute : Come aiutare il nostro organismo ad affrontare il caldo : Siete tra gli “irriducibili” della spiaggia che arrivano al mattino per tornare a casa quando il sole è ormai basso? Amate mangiare nel dehors del vostro ristorante preferito sotto il sole? Volete riscoprire alcuni angoli della vostra città durante l’estate, per visitare quella piazza o il museo che durante l’anno non siete riusciti a vedere? Siete appassionati di sport e volete essere performanti durante l’allenamento senza rischi ...

AIDAA : ecco Come proteggere micio e fido dal caldo : “In questi giorni – spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA – potreste assistere al fatto che il vostro cane mangi meno del solito, si muove meno e pare meno interessato a quanto accade intorno a lui, e spesso si gratta. Nessuna paura fido non è assolutamente malato o depresso è solo che l’estate è il periodo peggiore per lui con la temperatura corporea che sale fino a 38 gradi creando uno stato di malessere, ...

Estate - occhio al colpo di calore : Come difendersi dal caldo in 7 mosse : L’Estate è ormai al culmine e milioni di italiani affollano già le spiagge in cerca di relax dopo un duro anno di lavoro. Tuttavia, la comprensibile voglia di esporsi al sole e di praticare sport...

Allarme “Summertime Blues” - con il caldo aumentano stress e tensioni : ecco Come affrontarli : C’è un motivo se artisti di livello mondiale come gli Who, Bruce Springsteen, i Rush e i Beach Boys hanno reinterpretato magistralmente l’immortale brano Summertime Blues di Eddie Cochran, il cui ritornello recita: “Perché non c’è cura per la tristezza dell’estate”, definita anche Summertime Sadness dalla cantante pop Lana Del Rey? Secondo gli scienziati sì, ed è una ragione legata a un fatto indissolubilmente collegato al protrarsi ...