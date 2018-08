Come eravamo | le star da bambine Le riconosci?

vanityfair

: 8 Come eravamo 8 #ViadellaConsolazione collegava piazza della Consolazione e via dei #ForiImperiali passando propr… - ParcoColosseo : 8 Come eravamo 8 #ViadellaConsolazione collegava piazza della Consolazione e via dei #ForiImperiali passando propr… - giada_crispo : RT @glwingsuga: comunque voi ridete e scherzate ma io mentre guardavo tae mi è partita in testa la musichetta quella delle sfide country de… - bix7924 : RT @sognivendolo: Ma che ne sanno i 2000 di quando compravamo le suonerie, o provavamo a crearle col Nokia 3310 che il massimo che usciva e… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Tutti i grandi sono stati bambini almeno una volta nella vita. E lenon fanno eccezione. Com’erano i vip prima di crescere (e diventare) famosi ce lo mostrano loro stessi via social. Da quando Instagram è stato eletto «album dei ricordi preferito». Sui banchi di scuola, tra le braccia di mamma e papà (o dei nonni), in bici o al mare. E ancora intenti a mangiare un gelato. LEGGI ANCHEWill Smith a Jada Pinkett: «Insieme per più della metà delle nostre vite» Chi è, quindi, questa bellissima bambina dai mille riccioli scuri? Lo scatto retrò arriva da Instagram, e la didascalia «baby» non aggiunge indizi. Noi, pero, vi diciamo che col tempo sarebbe diventata una showgirl. E che oggi vive a Los Angeles, con marito (americano) e figlia (biondissima). Figlia che,ci ha rivelato in una recente intervista, sta crescendo «selvaggia»lei. Leonardo DiCaprio era invece, per sua stessa ...