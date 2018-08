Come è stato possibile licenziare in tronco i 6 custodi assenteisti della Reggia di Caserta : Licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: sei custodi accusati di assenteismo sono stati cacciati dal ministero dei Beni culturali pochi giorni dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in applicazione della legge Madia, senza attendere l'esito del processo. L'indagine tra il personale della più grande residenza reale al mondo era partita da alcuni furti di scarso valore ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «È stato Come un normale venerdì» : BUDAPEST - Anche Kimi Raikkonen ha esternato le sue sensazioni al termine della due giorni di test sulla pista di Budapest: ' Alla fine non è stata una giornata molto diversa dai venerdì di prove ...

Andrew Lincoln lascia The Walking Dead 9 al quinto episodio? “Completare lo spettacolo è stato Come tornare a respirare” : Lo scorso Comic-Con di San Diego ha alzato il velo su Andrew Lincoln e la sua uscita di scena da The Walking Dead 9. Gli stessi creatori hanno confermato il grosso spoiler, anche se non avrebbero voluto (forse), e il leader non ha potuto che fare lo stesso. Colui che ha prestato il volto a Rick Grimes per 10 anni alla fine ha dovuto e voluto mollare per non rinunciare alla sua stessa vita e all'amata famiglia che vive a migliaia di chilometri da ...

Omicidio Fasano - l'autopsia racconta Come è stato ucciso Francesco - : La ricostruzione degli uomini in divisa sull'Omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano ritrovato senza vita sulla vecchia strada che conduce ad Ugento è stata confermata dall'autopsia, ...

Carta Rei - reddito inclusione/ Come fare domanda - requisiti : quanto darà lo Stato agli italiani in difficoltà : Carta Rei, reddito inclusione: Come fare domanda, requisiti e quanto darà lo Stato agli italiani in difficoltà. Le ultime notizie sulla misura a sostegno delle famiglie poco abbienti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Come risolvere errore Facebook si è arrestato in modo anomalo : Facebook si è arrestato in modo anomalo Questo è uno degli errori più frequenti che vengono mostrati sullo schermo del telefono Android quando si usa Facebook.

Come fare portabilità da Vodafone a Ho. Mobile via app : guida e numero per stato di trasferimento : Argomento caldissimo la portabilità da Vodafone a Ho. Mobile. Abbiamo affrontato già qualche giorno fa l'argomento specificando la fattibilità dell'operazione nonostante i vari problemi che in molti utenti stanno riscontrando. Visto che dal sito del nuovo operatore virtuale dello stesso gruppo Vodafone appunto non è possibile procedere al passaggio, l'unica strada percorribile resta quella via app e proprio per questo motivo è giusto ...

Gabriel Garko irriconoscibile : incredibili immagini di Come è stato beccato - : Il sex symbol Gabriel Garko è balzato sotto i riflettori della cronaca rosa per una trasformazione non indifferente. L'attore torinese si è fatto conoscere nel 1991 quando vinse il titolo di Più bello d'Italia grazie alla sua bellezza prorompente, per poi ...

Olanda - 11 neonati morti : alle madri era stato somministrato Viagra Come sperimentazione : A 93 donne con complicanze placentari erano stati somministrati alcuni farmaci per favorire la crescita dei feti, tra cui anche il sildenafil, ma molti bambini hanno riportato danni ai polmoni e alcuni di loro sono morti.Continua a leggere

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male Come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Alitalia - la commissaria Ue Vestager : “Possibile la proprietà pubblica - ma lo Stato agisca Come attore del mercato” : Per Danilo Toninelli deve rimanere al “51 per cento in mani italiane”, non nazionalizzata ma “di interessi italiani”. Per la commissaria Ue alla concorrenza può anche essere “in parte di proprietà pubblica” purché lo Stato “agisca come attore del mercato”. Margrethe Vestager interviene nella questione Alitalia spiegando che l’Unione Europea non ha “una soluzione preferita, come sapete ...

Come STA SERGIO MARCHIONNE?/ Operato alla spalla - ma i cda gettano ombra sul suo stato di salute : Le condizioni di salute di SERGIO Marchionne sono avvolte nel mistero. COME sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:19:00 GMT)

SOFIA ZAGO - LA BAMBINA MORTA DI MALARIA/ Dopo un anno - i genitori : "è stato Come vivere un film dell'orrore" : Entrata in ospedale per un principio di diabete, SOFIA ZAGO è MORTA per la MALARIA contratta in ospedale e i genitori rilanciano le accuse: "uccisa da chi doveva curarla"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:20:00 GMT)