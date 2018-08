Colpito da fulmine | anziano è grave

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista Colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

Albero Colpito da fulmine impedisce accesso ad una abitazione - intervento vigili del fuoco : intervento nella tarda serata di ieri nel comune di Albi , CZ, . Un Albero d'alto fusto colpito da fulmine, durante il temporale pomeridiano che ha interessato tutta la presila, si era spezzato ...

Maltempo - uomo muore Colpito da un fulmine nel Bellunese : Improvvisa e violenta ondata di Maltempo nel Nord Est. Un 49enne di Livinallongo del Col di Lana, Belluno, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. Danni e allagamenti a Cortina d'...

Torino : allevatore Colpito da fulmine a Locana : Un allevatore è stato colpito da un fulmine all’Alpe Giua, sopra Locana, nel Torinese: il giovane è stato colpito di striscio e ha riportato contusioni, dolori agli arti e formicolii diffusi, ma le sue condizioni non sono gravi. A seguito della chiamata d’emergenza del padre, i volontari del soccorso alpino e due medici sono saliti in quota per prestare aiuto al ragazzo: è stato recuperato con l’elicottero del 118, che lo ha ...

Volo Napoli-Cagliari Colpito da fulmine atterra a Palermo : Volo Napoli-Cagliari colpito da fulmine atterra a Palermo Volo Napoli-Cagliari colpito da fulmine atterra a Palermo Continua a leggere L'articolo Volo Napoli-Cagliari colpito da fulmine atterra a Palermo proviene da NewsGo.