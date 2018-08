“Codice rosso!” Tragico schianto sulla Salaria | morto il marito la moglie gravissima

caffeinamagazine

: Giulia Bongiorno: “Serve un codice rosso per accelerare i processi” - LaStampa : Giulia Bongiorno: “Serve un codice rosso per accelerare i processi” - Alessan92824311 : RT @RadioLondra_: Giulia Bongiorno: “Serve un codice rosso per accelerare i processi” - jan_novantuno : RT @grazialongo2: Giulia Bongiorno: “Serve un codice rosso per accelerare i processi” @LaStampa -

(Di domenica 5 agosto 2018)via. Per cause ancora da accertare un’auto, una Mercedes P 200, è finita fuori strada impattando contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle unità sanitarie di primo soccorso. La situazione è apparsa complicata fin da subito tanto da richiedere l’interventodell’eliambulanza. Ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. Lainvece è stata trasportata all’ospedale Gemelli. L’incidente è avvenuto in direzione Roma, all’altezza di Borgo Santa Maria, nel territorio del comune di Fara Sabina. L’incidente è stato forse causato anche dall’asfalto reso viscido dall’abbondante pioggia che cadeva in quel momento. La coppia è di Albano Laziale, in provincia di Roma.si sono immediatamente formate lunghe file. La strada, infatti, è chiusa per le operazioni di soccorso e ...