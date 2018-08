Claudio Santamaria | Francesca Barra e la foto hot che fa impazzire i social Instagram la

Claudio Santamaria e lo scatto "proibito" con Francesca Barra. Instagram rimuove la foto - l'ira dell'attore "E' censura" : Claudio Santamaria e Francesca Brienza sono sempre più innamorati. E non lo nascondono. Qeusto pomeriggio, infatti, l'attore ha postato su Instagram una foto abbastanza esplicita di un suo...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - foto hot su Instagram : ecco lo scatto (rimosso) che ha fatto scalpore : A pochi giorni dalle nozze-bis, Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra hanno pubblicato su Instagram un loro scatto molto intimo. I due, ripresi da un obiettivo sfocato, hanno posato nudi l’uno di fronte all’altra, mentre si scambiano un abbraccio appassionato: “autoscatto” è la didascalia. La sfocatura non permette di vedere i dettagli, ma il soggetto è assolutamente chiaro. Una foto tutt’altro che volgare ma che ha ...

Matrimonio Francesca Barra e Claudio Santamaria - (di nuovo) sposi a Policoro : È stato il luogo del loro primo lento, da ragazzini, e il 21 luglio è diventata la location del loro secondo Matrimonio (8 mesi fa si sono sposati segretamente nel deserto del Mojave non lontano da Las Vegas): Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno rinnovato le promesse con rito civile in spiaggia a Policoro. LEGGI Francesca Barra: ‘Chi voleva metterci in difficoltà ha fallito L’attore romano e la giornalista lucana si sono detto sì ...

