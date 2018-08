Ciclismo su pista | Europei 2018 | Filippo Ganna irriconoscibile | è sesto nell’inseguimento

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : il giorno di Filippo Ganna! Elisa Balsamo ci prova nell’eliminazione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ciclismo su pista 2018 della giornata di domenica 5 agosto. Dopo i trionfi dei giorni scorsi, l’Italia non vuole più fermarsi. Oggi caliamo l’asso Filippo Ganna: il campione d’Europa e del mondo carica partirà con i favori del pronostico nell’inseguimento individuale, dove dovrà vedersela in particolare con il portoghese Ivo OLIVEira, già sconfitto in finale nella ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Filippo Ganna ed Elisa Balsamo - l’Italia vuole ancora altre medaglie : Quarta giornata per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia): al Sir Chris Hoy Velodrome saranno ben quattro i titoli assegnati, con dodici medaglie in palio e l’Italia che punta ancora in grande per provare a rimpinguare un medagliere già più che soddisfacente. Due gli assi calati in questa giornata dalla nazionale di Marco Villa e Dino Salvoldi. È il giorno di Filippo Ganna: dopo aver trascinato ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 5 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la quarta giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la quarta giornata degli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio al Sir Chris Hoy Velodrome, dove vedremo la lotta per le medaglie nell’inseguimento e corsa a punti maschile, nella velocità e corsa a eliminazione femminile. L’Italia punterà su Filippo Ganna per conquistare il terzo oro di questa rassegna continentale. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Viviani d’argento nell’omnium : le foto più belle della prova del ciclista azzurro [VIDEO] : Elia Viviani conquista la medaglia d’argento nell’omnium: il ciclista azzurro si piazza dietro il britannico Hartey. Ecco le foto più belle della prova dello sprinter italiano Nella notte di Glasgow, Elia Viviani ha regalato un’altra medaglia all’Italia. Nella specialità dell’omnium, il ciclista azzurro ha difeso egregiamente i colori dell’Italia nel corso degli Europei di Ciclismo su pista 2018, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Viviani - è un ritorno d’argento! Oro al britannico Hayter : Due medaglie in due giorni, non poteva esserci ritorno su pista migliore per Elia Viviani. Agli Europei di Glasgow, in terra scozzese, l’azzurro nella sua specialità dell’omnium si è dovuto accontentare della medaglia d’argento nella manifestazione continentale: il ritorno dopo l’oro di Rio 2016 vale dunque la seconda piazza, al termine di una performance generale più che positiva. Era il grande favorito, il velocista ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – La corsa a punti incorona Hayter : argento per Elia Viviani nell’omnium : La corsa a punti incorona d’oro il britannico Hayter nell’omnium: argento per l’azzurro Elia Viviani, chiude il podio il danese Von Folsach Serata di grande Ciclismo presso il Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per le gare degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Dopo l’oro e l’argento dei quartetti che hanno illuminato la giornata di ieri, l’Italia riponeva tutte le sue speranze di aumentare il ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Viviani si prende la rivincita - dominio assoluto nell’eliminazione : Un’esultanza di rabbia, per dimenticare la delusione della tempo race di qualche ora fa. La sessione serale degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia) vede un Elia Viviani prendersi subito la rivincita nell’omnium, specialità nella quale è campione olimpico in carica: l’azzurro si aggiudica l’eliminazione, terza prova su quattro, e si lancia verso il gran finale della corsa a punti. Una gara davvero in ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 : Elia Viviani è un treno - l’azzurro vince in scioltezza l’eliminazione : Il ciclista azzurro non dà scampo ai propri rivali nell’eliminazione, niente da fare per Thomas nella sfida finale Prova perfetta di Elia Viviani, il ciclista azzurro vince l’eliminazione e conquista la seconda posizione nella classifica generale dell’Omnium agli Europei di Ciclismo su strada. Quaranta punti mai in discussione quelli dell’azzurro, che domina in lungo e in largo una gara che vede cadere uno ad uno i ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Elia Viviani cerca la grande rimonta nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tempo race da dimenticare - Elia Viviani scende in ottava posizione nell’omnium : Da dimenticare la tempo race per quanto riguarda Elia Viviani nell’omnium degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Quando sembrava essere tutto apparecchiato per un super ritorno nel velodromo per il campione olimpico della specialità di Rio 2016, proprio nella specialità sconosciuta dall’atleta di Isola della Scala arriva una performance davvero negativa. L’azzurro, che si era aggiudicato lo scratch inaugurale ...

Ciclismo - Europei pista : Confalonieri oro nella corsa a punti : GLASGOW - Terza medaglia per l'Italia agli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow. Maria Giulia Confalonieri ha vinto l'oro nella corsa a punti. La 25enne brianzola, con 33 punti, ha preceduto di una ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 : Confalonieri da sogno a Glasgow! Oro nella corsa a punti : Europei di Ciclismo su pista 2018: l’azzurra Confalonieri d’oro nella corsa a punti Dopo la soddisfacente giornata di sfide di ieri agli Europei di Ciclismo su pista 2018 di Glasgow, l’Italia regala ancora fortissime emozioni: l’azzurra Maria Giulia Confalonieri ha vinto oggi una fantastica medaglia d’oro nella corsa a punti. L’italiana ha totalizzato 33 punti e si è imposta con una lunghezza di ...