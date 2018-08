Ciclismo | infortuni per Mikel Landa ed Egan Bernal Lo spagnolo non sarà alla Vuelta

oasport

(Di domenica 5 agosto 2018) Davvero tantissima sfortuna, in uscita da un Tour de France durissimo, per quanto riguardaed. Una brutta caduta, a pochi chilometri dal traguardo della Clasica San Sebastian, proprio quando la corsa si stava accendendo, ha tagliato fuori loed il colombiano, due dei grandi favoriti per il successo di ieri, e ha costretto entrambi a terminare la prova in barella. Sembra essere andata peggio all’uomo del Team Sky: per lui un brutto trauma facciale. Il referto medico parla di una frattura scomposta al naso e un’infrazione dell’osso mascellare, perdita di alcuni denti e ferita al labbro superiore. Dovrà essere ricoverato per qualche giorno nell’ospedale, lo stop previstodi qualche settimana. Problemi anche per l’iberico della Movistar: una frattura composta della apofisi della vertebra lombare L1, due o tre settimane di ...