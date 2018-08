Ciclismo femminile | Europei 2018 | le pagelle Volata dominata da Marta Bastianelli

Ciclismo - Europei pista : Bastianelli oro nella prova su strada femminile : GLASGOW - Terzo oro per l'Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Marta Bastianelli ha vinto la prova su strada femminile. La 31enne di Velletri, campionessa del mondo a Stoccarda nel 2007, ha preceduto in volata la fuoriclasse olandese e campionessa uscente Marianne Vos, argento, e la tedesca Lisa Brennauer, bronzo. Quarta un'altra azzurra, Elena Cecchini, ...

Europei Ciclismo 2018 - Marta Bastianelli vince la prova su strada femminile : Marta Bastianelli ha vinto la medaglia d'oro nella prova su strada femminile agli Europei di ciclismo a Glasgow. Su un circuito di 14,4 chilometri ripetuto nove volte, per un totale di 129,6 ...

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2018 in DIRETTA : ORO BASTIANELLI! Volata regale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Ciclismo su strada di Glasgow (Scozia). Oggi il programma prevede la prova in linea femminile, la quale si svolgerà nel circuito cittadino di Glasgow a partire dalle ore 13.30. L’Italia sarà protagonista con una squadra che può puntare sicuramente ad una medaglia anche se la nazione che parte coi favori del pronostico è la corazzata olandese. il percorso ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv la prova in linea. Tutte le azzurre in gara : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Su un circuito cittadino caratterizzato da diversi strappi, le migliori atlete del vecchio continente si sfideranno per conquistare la maglia di campionessa europea. L’olandese Marianne Vos cercherà di difendere il titolo, mentre l’Italia punterà su Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini. Gli Europei di Ciclismo saranno ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : l’Olanda la squadra da battere. Bastianelli e Bronzini le punte di un’Italia competitiva : Domani si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada. Si correrà sulle strade della città scozzese di Glasgow, in un circuito cittadino non particolarmente impegnativo. Il percorso presenta infatti una serie di brevi strappi, con pendenze non proibitive. Sulla carta saranno favorite le velociste resistenti, ma qualche atleta potrebbe provare a sferrare un attacco nel finale. La squadra da battere sarà l’Olanda, che ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : domani la prova in linea. Programma - orari e tv : Scattano gli Europei di Ciclismo su strada in quel di Glasgow: si comincia subito con uno dei piatti forti, la prova in linea per quanto riguarda le donne. Italia che si presenta come una delle squadre da battere, su un percorso complicato ma non durissimo: fondamentale sarà attuare al meglio la tattica per giocarsi le medaglie. Favorite ovviamente le olandesi. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della gara. prova in linea ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia femminile dell’inseguimento a squadre è d’argento : La Gran Bretagna si aggiudica l’oro nella finale dell’inseguimento a squadre, l’Italia è d’argento agli Europei di Glasgow 2018 Il Ciclismo su pista, nella specialità inseguimento a squadre, regala grandi emozioni allo sport italiano. Dopo l’oro del team maschile, capitanato da Elia Viviani, anche la squadra femminile si è giocata la finale agli Europei di Glasgow 2018. Contro la Gran Bretagna è stata una ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia femminile 2ª nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre [CLASSIFICA] : L’Italia femminile chiude al secondo posto le qualificazioni nell’inseguimento a squadre: le azzurre, senza strafare, dimostrano di poter puntare alla medaglia d’oro Sfrecciano le bici sulla pista del Sir Chris Hoy Velodrome (Emirates Arena per ragioni di marketing) di Glasgow (Scozia), gli Europei di Ciclismo su pista 2018 entrano nel vivo. La serata all’insegna della velocità si apre con i quartetti nazionali femminili, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si parte con l’inseguimento a squadre femminile. L’Italia punta a difendere il titolo : domani inizieranno gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Per L’Italia ci sarà subito una gara chiave, quella dell’inseguimento a squadre femminile, in cui le azzurre cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino. In pista troveremo Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, ma non Tatiana Guderzo, che non è stata convocata. Il quarto posto se lo giocheranno Simona Frapporti, Martina ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France 2018 : Annemiek van Veluten non si ferma più - sua la vittoria. Anna van der Breggen crolla sul più bello : Continua il momento glorioso della regina delle salite Annemiek van Vleuten. La 35enne olandese trionfa per la seconda edizione consecutiva a La Course by Le Tour de France a due giorni di distanza dalla conquista del Giro Rosa 2018. Sui 112,5km da Annecy a Le Gran Bornand, la scalatrice della Mitchelton-Scott riesce a rimontare a pochi metri dall’arrivo la connazionale Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), che si pianta proprio a due ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France : grande battaglia in salita - Anna van der Breggen sfida Annemiek van Vleuten : Domani si svolgerà la quinta edizione di La Course by Le Tour de France, la gara femminile che si corre sulle strade della grande Boucle. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di fare una corsa di un solo giorno in montagna, che sfrutterà parte del percorso che verrà poi affrontato dagli uomini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite di La Course by Le Tour de France 2018. Percorso 112 km da Annecy a Le Grand-Bornand, di cui ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena Cecchini si tinge d’oro - Lisa Morzenti d’argento : L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou. Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di ...