Cibi che fermentano nell’organismo | quali evitare

Dieta di agosto : i Cibi che ti fanno perdere due chili velocemente : Puntare sulla stagionalità: potrebbe essere questa una delle regole di base per perdere peso, anche nel corso del mese di agosto. Affidarsi a frutta e verdura del periodo può aiutare il corpo ad assumere quei nutrienti di cui ha bisogno. La natura, infatti, ci permette di portare in tavola proprio quello di cui necessita il nostro organismo in un determinato momento. E se scelti con cura questi prodotti possono essere dei preziosi alleati per ...

Fame nervosa - i Cibi che aiutano a placarla : Nei periodi di forte stress tendiamo a cedere alla Fame nervosa. Ecco i cibi a evitare assolutamente e dei consigli utili per ripartire. Esistono periodi dell’anno particolarmente stressanti, in cui vanno a confluire svariati impegni e scadenze, per fare un esempio. Nei casi più sfortunati invece ci si ritrova a dover fronteggiare situazioni spiacevoli, concernenti magari la salute fisica, propria o di un caro. In fasi del genere è molto ...

Ex maestra no vax : le mamme “pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invinCibile e invece si assentano una settimana perché stanno male” : “Quando vedo i bambini dover fare un vaccino è sempre molto tosta. Vedi tanta illusione da parte delle mamme che pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male“: lo ha dichiarato una ex maestra no vax, contattata da Andrea Lupoli, conduttore del programma “Genetica Oggi” in onda su Radio Cusano Campus, che si è finto interessato alle iniziative del gruppo ...

Fame nervosa - 10 Cibi che aiutano a placarla : Spesso la Fame è condizionata dal nostro stato d’animo. Stress, nervosismo, malinconia, rabbia, tensione possono spingere a mangiare più del necessario e a consolarsi con il cibo, in particolare con i comfort food come dolci, gelati, snack, patatine, cioccolato. «Sono in grado di confortare, consolare, ristorare e infondere un senso di rilassamento, ecco perché quando siamo tristi, insoddisfatti o nervosi ne consumiamo di più. In realtà, sono ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alice Volpi si giocherà l’oro nel fioretto. Fuori una irriconosCibile Arianna Errigo : Alice Volpi è in finale nella prova di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una grande prestazione della toscana, che centra la sua seconda finale consecutiva nella rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella passato stagione a Lipsia. Una semifinale gestita con grande personalità da Alice, che ha sconfitto nettamente la tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-7. Partenza lanciata della ...

Quali sono i Cibi che fanno davvero ingrassare? : (Foto: Unsplash) Alla soglia della prova costume (o a prova costume già iniziata) la domanda più ricorrente è sempre la stessa: come faccio a perdere peso? Diete fantasiose (e pericolose) a parte, per dare una risposta scientificamente solida si potrebbe provare a ribaltare la questione, chiedendosi Quali sono gli alimenti, e i nutrienti in essi contenuti, che fanno ingrassare di più. Si tratta di un problema molto complesso dal punto di vista ...

L’Onu e la lotta per i Cibi sani - Parmigiano nel mirino : ipotesi «etichetta anti grassi» Il ministro : è pazzia pura : L’obiettivo è ridurre diabete, cancro e malattie cardiovascolari. Le misure saranno discusse in settembre. Potrebbero essere colpiti anche il Prosciutto, l’olio e la pizza

Food Inflammation Test / Ecco quali sono i Cibi che creano infiammazione : Food Inflammation Test, Ecco quali sono i cibi che creano infiammazione e che devono essere assolutamente evitati. Attenzione anche alle intolleranze e alle allergie.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Salute - Coldiretti : 86% di allarmi alimentari da Cibi stranieri - “serve l’etichetta” : “Con l’86% degli allarmi alimentari scattati in Italia nel 2018 che dipende da prodotti stranieri occorre estendere al più presto l’obbligo di indicare l’etichetta di origine a tutti gli alimenti in commercio per evitare psicosi nei consumi e confinare più rapidamente l’emergenza“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione all’Assemblea nazionale in riferimento all’ultima emergenza Listeria con ...

Tonno all'istamina - Ministero richiama lotto/ Troppa nei Cibi fa male : ecco perché : Tonno all'istamina, Ministero richiama lotto: Troppa nei cibi fa male, ecco perché. Viene naturalmente prodotta dal nostro corpo, ma assunta quando si mangia può portare a dei rischi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Ecco perché troppa istamina nei Cibi fa male : (foto: Pixabay) Stavolta nel mirino dei tossicologi c’è il tonno: dopo l’allarme listeria in alcuni surgelati vegetali, si torna a parlare di sicurezza alimentare con un nuovo ritiro di tonno surgelato pinne gialle. Un lotto di questo prodotto è stato appena richiamato dal Ministero della salute a causa del rischio di un eccesso di istamina, una molecola presente anche nel nostro organismo, coinvolta nelle reazioni ...

Sesso - i Cibi che rendono l'uomo più fertile : Il segreto della fertilità maschile? E' nascosto nei gusci di noci, mandorle e nocciole. Con una dose di almeno 60 grammi al giorno di frutta secca a guscio, gli uomini possono completare...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconosCibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Baby food - 10 Cibi che fanno bene ai bambini : In Italia un bambino su tre ha problemi di chili in più. Secondo le stime dell’European Childhood Obesity Surveillance Initiative dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quelli italiani sono tra i bambini più obesi d’Europa. «Fin dai primi anni di vita i genitori possono fare molto per evitare il problema» commenta la dottoressa Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista, autrice del libro “bambini a tavola. Quasi un gioco!” (Tipografia ...