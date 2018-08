Chievo | due nomi su tutti per la mediana

Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze : Rinviare le prime due gare del Chievo nel campionato di Serie A e la prima del Crotone in Serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi". L'articolo Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.