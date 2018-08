Chi sono i miliardari di Apple | una piccola tribù di nomi poco conosciuti con

Vaccini - Grillo : “Bambini devono farli - sospesa solo sanzione”. Taverna : “Sono come marChi per animali” : Il ministro della salute Giulia Grillo replica alle polemiche sull'emendamento approvato in Senato: "L'obbligo sui Vaccini resta, abbiamo solo rinviato di un anno una delle fattispecie sanzionatorie". Intanto però l'Ordine dei medici si rivolge al Parlamento: "Lanciamo un appello al parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".Continua a leggere

Aereo turistico si sChianta sulle Alpi svizzere : 'Ci sono vittime' : Roma - Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla ...

Aereo turistico si sChianta sulle Alpi svizzere : “Ci sono venti morti” : Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3.099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla polizia cantonale grigionese. Si tratta di un Ju-52 HB-HOT, ex velivolo da trasporto dell’aeronautica militare elvetica, utilizzato per effettuare escursion...

Vaccini - Giulia Grillo : 'Sono un medico - il resto sono ChiacChiere da bar' - : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale ...

Aereo turistico si sChianta sulle Alpi svizzere : “Ci sono vittime” : Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3.099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla polizia cantonale grigionese. Si tratta di un Ju-52 HB-HOT, ex velivolo da trasporto dell’aeronautica militare elvetica, utilizzato per effettuare escursion...

RITA DALLA ChiESA/ "Fabrizio Frizzi? Sono orgogliosa di essere stata vicina" (Maurizio Costanzo Show) : RITA DALLA CHIESA, ospite questa sera, del Maurizio Costanzo Show, parlerà del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, a poche settimane DALLA sua prematura scomparsa.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:46:00 GMT)

Infanticidio - Chi sono le madri che uccidono? : madri che tolgono la vita ai propri figli. C’è chi le definisce assassine. Una condizione che sembrerebbe innaturale ma di cui sentiamo parlare spesso. A Terni una giovane donna di 27 anni ha chiuso in un sacchetto il suo bambino appena nato e l’ha lasciato nel parcheggio di un supermercato. Una passante l’ha notato, ma era troppo tardi, il neonato era già morto probabilmente per mancanza d’aria. Interrogata dai ...

Russia. Tragedia in volo : si sChianta un elicottero - sono morti tutti : La Tragedia stamane nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia. A bordo 15 passeggeri e tre membri dell'equipaggio: nessuno è sopravvissuto. Le pale dell'elica dell'elicottero avrebbero colpito il carico esterno trasportato da un altro elicottero, provocando lo schianto.Continua a leggere

VACCINI - GIULIA GRILLO : "NESSUN PASSO INDIETRO" Ultime notizie : il ministro - "sono ChiacChiere da bar" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:01:00 GMT)

AttacChi web a Mattarella : indaga antiterrorismo/ Ultime notizie - Messora : “Non sono un troll di Putin” : Attacchi web al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: antiterrorismo apre inchiesta. Ultime notizie: sospetti su troll russi dopo la vicenda del 27-28 maggio scorso(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Roma - MonChi : 'Stiamo cerncando un'opportunità ma gli acquisti sono stati già fatti' : Il ds della Roma Monchi non si sbilancia e durante la conferenza stampa di presentazione di Alisson lascia intendere che il nuovo acquisto arriverà solo se si presenterà l'opportunità: 'Cerchiamo ...

Chi sono i QAnon? : "È molto chiaro che chiunque Q sia, le sue affermazioni, domande o insinuazioni dipingano un quadro convincente, un mondo che lotta per liberarsi dal giogo dal complotto globale che include la Cia, l'...

Internet - cos’è il funnel e Chi sono i guru che hanno fatto fortuna usandolo : Si chiama funnel mania. La nuova tendenza arriva direttamente dagli Stati Uniti e sta aiutando migliaia di ragazzi a crearsi un lavoro on line e inoltre sostiene gli imprenditori che hanno scelto Internet per superare la crisi economica. Il loro guru è Russell Brunson, americano, 28 anni, che in appena quattro anni ha creato un impero milionario con la piattaforma Clickfunnel, in grado di canalizzare in modo quasi scientifico il traffico web su ...

Prima casa : a risChio le esenzioni Imu se le bollette sono irrisorie : Addio esenzione Imu e Tasi se nella Prima casa usiamo troppo poca corrente elettrica. Consumi minimi di luce per un lungo arco di tempo infatti, sono indice di una presenza non abituale in casa e ...