Chelsea | mega offerta per il rinnovo di Hazard CIFRE e DETTAGLI

(Di domenica 5 agosto 2018) Il futuro di Edenè sempre in bilico, perché il giocatore ha dichiarato di essere interessato a lasciare Londra e firmare con il Real Madrid. Per questo motivo il, il suo club, si è attivato in modo da convincerlo a rimanere in ‘Blues’. Secondo il Times, domani partirà l’per il belga: il giornale parla di un contratto da 17 milioni di euro a stagione. Non solo Sarri, infatti, lo considera essenziale per l’economia della squadra, ma è proprio la dirigenza che vuole metterlo al centro di un progetto a lunga scadenza.diventerebbe così uno dei giocatori più pagati della Premier League, come Alexis Sanchez o Pogba del Manchester United.L'articoloper ildiCalcioWeb.