Chelsea | Jorginho cuore di mamma | vede la sua maglietta e si commuove IL VIDEO

Chelsea - ecco Jorginho : «Premier miglior campionato al mondo. Sarri? Fa un lavoro meraviglioso» : Jorginho, neo giocatore del Chelsea, esprime i primi pensieri da 'blue': tra il sogno Premier e l'allenatore ritrovato Maurizio Sarri

Calciomercato - il Chelsea ufficializza Jorginho : Il giorno degli annunci al Chelsea. Dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l’arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano proveniente dal Napoli per una cifra che non è stata resa nota. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, che quindi scadrà a giugno 2023, e come numero di maglia avrà il 5.L'articolo Calciomercato, il Chelsea ufficializza Jorginho ...

