Chelsea-City 0-2 | Guardiola rovina il debutto a Sarri

Chelsea-City 0-2 - Agüero firma una doppietta : Sarri ko nel Community Shield : LONDRA - Esordio traumatico nel calcio inglese per Maurizio Sarri. Il Manchester City schianta il Chelsea 2-0 e conquista il Community Shield con una prestazione scevra di sbavature: il protagonista ...

Chelsea-City 0-2 : Sarri sfida Pep a caccia del primo titolo : LA CRONACA 60' Sarri prova a dare una scossa inserendo Willian per Hudson-Odoi 57' GOL City: filtrante di Foden e Aguero non perdona Caballero 54' Il Chelsea soffre le ripartenze avversarie e balla ...

Premier League 2018-19 : City favorito - Liverpool più forte con Alisson - Sarri al Chelsea : Parte venerdì 10 agosto con la sfida tra Manchester United e Leicester la Premier League 2018-19. Il campionato inglese, anche quest'anno è pronto a regalarci delle sfide appassionanti. Si riparte con il City di Guardiola nuovamente favorito dai pronostici per la vittoria finale. Del resto, i Citizens hanno dimostrato nella passata stagione di avere nettamente una marcia in più rispetto alle rivali. Chi lottera' per il titolo Il Manchester City, ...

Pronostico Chelsea vs Manchester City - FA Community Shield 5-8-2018 e Analisi : FA Community Shield, Analisi e Pronostico di Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto 2018. E’ sfida Sarri-Guardiola. Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto. Wembley è il teatro del primo match ufficiale della stagione di calcio inglese che conta. Chelsea e Manchester City si giocano domenica pomeriggio la Community Shield dopo che pochi mesi fa i Blues guidati da Antonio Conte vinsero contro il Manchester United, l’FA ...