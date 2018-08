Castellana | Bari | - Arriva il Planetarium Show | l' affascinante avventura in 3D alla

A Castellana Grotte - in provincia di Bari - un informatore scientifico è stato aggredito da un paziente : A Castellana Grotte, in provincia di Bari, un informatore scientifico è stato picchiato da un paziente mentre usciva da un ambulatorio medico e ha subito un trauma cranico e diverse ferite. I due avevano litigato poco prima su chi avesse la precedenza ad entrare, ma pur avendo avuto la meglio, il paziente non ha resistito alla tentazione di picchiarlo.La denuncia è stata sporta dal presidente della Federazione delle Associazioni ...