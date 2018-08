CARACAS | MADURO ILLESO DOPO ATTENTATO CON DRONI Venezuela | ultime notizie video | Usa

CARACAS - attentato al presidente Nicolàs Maduro : scattano i primi arresti : Nicolàs Maduro, presidente del Venezuela, è rimasto illeso. Un presunto gruppo terroristico, il "Movimento nazionale dei soldati in camicia", ha cercato di assassinarlo durante il suo discorso in occasione dell'81esimo anniversario dalla nascita della Guardia nazionale bolivariana. Sarebbero stati utilizzati sofisticati ordigni e droni di ultima generazione per attentare alla vita del presidente venezuelano, ma l'obiettivo principale è fallito. ...

Crisi Venezuela - Maduro ammette gli errori del modello socialista e CARACAS resta al buio : Il regime “chavista” di Nicolas Maduro in Venezuela inizia ad ammettere che il modello socialista non funziona, ma le misure studiate per combattere la Crisi devastante appaiono ridicole. Intervenendo a una riunione di partito, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, avrebbe usato parole molto dure contro il suo stesso partito socialista, fondato da Hugo Chavez, l’ex comandante in capo deceduto nel 2013. Ai suoi compagni, ...