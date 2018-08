Caracas | droni esplosivi mentre parla MaduroPresidente illeso | sette feriti | scattano

tgcom24.mediaset

(Di domenica 5 agosto 2018) Poteva essere una strage quella messa in atto durante un discorso del presidente venezuelano per l'anniversario della creazione della Guardia nazionale. Gli ordigni sono esplosi prima del previsto. Un gruppo chiamato "Soldati in T-Shirt" avrebbe rivendicato l'azione. E Maduro accusa Bogotà