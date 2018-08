Caracas | attentato al presidente Nicolàs Maduro | scattano i primi arresti

Blastingnews

(Di domenica 5 agosto 2018) Nicola'sdel Venezuela, è rimasto illeso. Un presunto gruppo terroristico, il Movimento nazionale dei soldati in camicia, ha cercato di assassinarlo durante il suo discorso in occasione dell'81esimo anniversario dalla nascita della Guardia nazionale bolivariana. Sarebbero stati utilizzati sofisticati ordigni e droni di ultima generazione per attentare alla vita delvenezuelano, ma l'obiettivo principale è fallito. Il bilancio dell'atto terroristico è di sette feriti, tutti componenti della Guardia nazionale che sono stati ricoverati in ospedale VIDEO. A poche ore dall'accaduto, il governo diha reso noto che alcuni degli esecutori materiali dell'attacco si trovano gia' agli. La rivendicazione In una dichiarazione invita a Patricia Poleo, giornalista venezuelana vicina all'opposizione che vive negli USA, il Movimento nazionale di ...