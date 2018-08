Caos vaccini | il Parlamento chiude per feriee il Milleproroghe rischia di saltare | per la

Caos vaccini - medici contro il rinvio di un anno | Il ministro Grillo : obbligo resta - ma bimbi immunodepressi in classi di vaccinati : Ok al rinvio per scuole dell'infanzia e nidi, ma la polemica non si ferma. Insorge l'ordine dei medici: "Il Parlamento rispettii la scienza". Il ministro precisa: "Nessun passo indietro rispetto a obbligo vaccinale"