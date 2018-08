Canottaggio | Europei | Goretti argento nel singolo pesi leggeri Bronzo per Guerra e

Europei Canottaggio : Clara Guerra vince il bronzo nel singolo femminile : GLASGOW - Clara Guerra ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo femminile , prima gara dell'ultima giornata degli Europei di canottaggio a Glasgow. L'azzurra ha chiuso al terzo posto, battuta solo ...

Canottaggio - Europei 2018 : medaglia di bronzo per Oppo-Ruta nel doppio pl : Arriva la terza medaglia di giornata per l’Italia agli Europei 2018 di Canottaggio. Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno agguantato il bronzo nel doppio pesi leggeri alle spalle dei norvegesi Kristoffer Brun-Are Strandli e degli irlandesi Paul e Gary O’Donovan. Un risultato leggermente al di sotto delle attese per la coppia tricolore, che in questa stagione si era aggiudicata la tappa di Coppa del Mondo a Linz. Gara mai in discussione. ...

Canottaggio - Europei 2018 : doppia medaglia azzurra nel singolo pesi leggeri! Martino Goretti conquista l’argento - Clara Guerra il bronzo : L’Italia sale sul podio in entrambe le gare del singolo pesi leggeri (specialità non olimpica) agli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Martino Goretti conquista la medaglia d’argento, mentre Clara Guerra quella di bronzo. Scopriamo nel dettaglio le gare degli azzurri. Nella gara maschile parte subito forte lo svizzero Michael Schmid, ma Goretti risponde bene e i due passano ai 500 metri con soli 47 centesimi di distacco. Mentre ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto - Italia per le ultime medaglie! Attesa per il doppio pl : Buongiorno e benvenuti alla quarta ed ultima giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo le 9 finali di ieri, oggi si assegnano gli ultimi 8 titoli della rassegna continentale. Ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.45 ora Italiana e fino alle 14.00, spazio a Finali C, Finali B e Finali A di 8 delle 17 specialità che assegnano medaglie. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 5 agosto. Programma e orari : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà l’ultima giornata di gare agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Questa rassegna continentale si chiuderà con le finali di otto specialità: singolo maschile e femminile, otto e doppio maschile, singolo e doppio pesi leggeri maschile e femminile. L’Italia andrà all’assalto del primo posto nel medagliere con sette equipaggi azzurri a caccia del titolo. Gli Europei di Canottaggio saranno ...

Canottaggio - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto : Dopo le 9 finali di ieri, oggi si assegnano gli ultimi 8 titoli agli Europei di Canottaggio: in sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in Finale A, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Le regate saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+ HD ed in streaming su worldrowing.com, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...

Canottaggio - Europei 2018 : il 4 di coppia sulla scia dei fasti del passato. Donne mai così forti : Olimpiadi di Sydney 2000. Agostino Abbagnale, Alessio Sartori, Rossano Galtarossa e Simone Raineri conquistavano una indelebile medaglia d’oro nel 4 di coppia in Australia, l’ultima finora per il Canottaggio italiano ai Giochi. Una barca che ha fatto la storia del remo tricolore e che aveva brillato sino a Pechino 2008, quando Luca Agamennoni, Simone Venier, Rossano Galtarossa e Simone Raineri colsero l’argento alle spalle ...

Canottaggio - Europei 2018 : l’Italia è vincente sempre - tra ritorni e cambi di equipaggio : L’Italremo mette a segno una fantastica doppietta: quattro di coppia pesi leggeri maschile e quattro di coppia senior maschile vincono l’oro agli Europei di Canottaggio e spingono la squadra azzurra al secondo posto nel medagliere. A rimpinguare il bottino italiano arriva il bronzo del due senza senior femminile. Poco importa se il primo titolo arriva in una specialità non olimpica, quella del quattro di coppia pesi leggeri maschile, ...

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni dei medagliati. Filippo Mondelli : “Primi passi di un lungo cammino” : L’Italia chiude la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio con un bottino di due ori ed un bronzo: al sito federale hanno parlato tutti i medagliati azzurri. Andiamo a riportare le loro sensazioni. Il primo oro è giunto dal quattro di coppia pesi leggeri maschile, che ha stracciato la concorrenza. Ecco le parole dell’equipaggio. Matteo Mulas: “Abbiamo fatto ciò che ci eravamo prefissati di fare, ovvero non cedere sin ...

Canottaggio - l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow : due trionfi con i 4 di coppia uomini. Bronzo nel 2 senza donne : Il remo azzurro vola sulle acque del Strathclyde Country Park di Glasgow. Ai campionati Europei la Nazionale di Canottaggio raccoglie tre medaglie dalla prima giornata di finali. E in due casi si tratta di oro. In entrambi si tratta della specialità del quattro di coppia, la barca che nella storia ha dato le gioie più grandi all’Italia dei remi (a partire dal celebre trionfo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000). La Nazionale infatti mette ...

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...