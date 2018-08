Canottaggio | Europei 2018 | sfugge il medagliere | ma arrivano tanti segnali positivi

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni dei medagliati. Clara Guerra : “Soddisfazione immensa - sensazione fantastica” : Agli Europei di Canottaggio sono arrivate altre tre medaglie per l’Italia: la spedizione azzurra chiude così con due ori, un argneto e tre bronzi, con ben tredici equipaggi in finale dei sedici partecipanti alla rassegna continentale, che metteva in palio 17 titoli. Va sottolineato però che un oro, un argento ed un bronzo sono arrivati nelle specialità non olimpiche, mentre da quelle olimpiche soltanto un oro e due bronzi. Ecco le ...

Canottaggio – Europei di Glasgow : l’Italia chiude con sei medaglie - terzo posto per gli azzurri nel medagliere : La Nazionale azzurra di Canottaggio chiude con sei medaglie l’Europeo di Glasgow, piazzandosi al terzo posto nel medagliere L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Nelle gare odierne gli azzurri hanno vinto una medaglia d’argento (singolo Pesi Leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : tre medaglie azzurre nell’ultima giornata. Goretti d’argento nel singolo - bronzo per Guerra e Oppo-Ruta nel doppio pl : L’Italia conquista tre medaglie nell’ultima giornata di gare degli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Sul podio continentale salgono oggi Martino Goretti e Clara Guerra nel singolo pesi leggeri e la coppia Stefano Oppo-Pietro Ruta nel doppio pesi leggeri. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla doppia medaglia azzurra nel singolo pesi leggeri (specialità non olimpica). Al maschile grande prova di ...

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere finale. Italia terza alle spalle di Romania e Francia : Vanno in archivio gli Europei di Canottaggio: Italia terza nel medagliere alle spalle della Romania, prima, e Francia, seconda. Per gli azzurri due ori, un argento e tre bronzi. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : doppia medaglia azzurra nel singolo pesi leggeri! Martino Goretti conquista l’argento - Clara Guerra il bronzo : L’Italia sale sul podio in entrambe le gare del singolo pesi leggeri (specialità non olimpica) agli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Martino Goretti conquista la medaglia d’argento, mentre Clara Guerra quella di bronzo. Scopriamo nel dettaglio le gare degli azzurri. Nella gara maschile parte subito forte lo svizzero Michael Schmid, ma Goretti risponde bene e i due passano ai 500 metri con soli 47 centesimi di distacco. Mentre ...

Europei Canottaggio 2018 – Italia da favola : argento per Goretti nel singolo maschile : Martino Goretti d’argento nel singolo maschile agli Europei di Canottaggio 2018 di Glasgow Martino Goretti ha vinto la medaglia d’argento nel singolo maschile agli Europei di Canottaggio di Glasgow. L’azzurro ha chiuso alle spalle dello svizzero Michael Schmid, che ha conquistato la medaglia d’oro. Il podio è completato dal britannico Samuel Mottram. Per l’Italia è la quinta medaglia fin qui nella rassegna ...

Europei Canottaggio 2018 – Bronzo nel singolo donne con Clara Guerra a Glasgow : Clara Guerra conquista una fantastica medaglia di Bronzo nel singolo donne agli Europei di Canottaggio 2018 di Glasgow Clara Guerra ha vinto la medaglia di Bronzo nel singolo femminile agli Europei di Canottaggio di Glasgow. L’azzurra ha chiuso alle spalle della bielorussa Alena Furman e della francese Laura Tarantola, rispettivamente oro e argento. Per l’Italia è la quarta medaglia fin qui nella rassegna continentale. ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto - Italia per le ultime medaglie! Attesa per il doppio pl : Buongiorno e benvenuti alla quarta ed ultima giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo le 9 finali di ieri, oggi si assegnano gli ultimi 8 titoli della rassegna continentale. Ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.45 ora Italiana e fino alle 14.00, spazio a Finali C, Finali B e Finali A di 8 delle 17 specialità che assegnano medaglie. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 5 agosto. Programma e orari : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà l’ultima giornata di gare agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Questa rassegna continentale si chiuderà con le finali di otto specialità: singolo maschile e femminile, otto e doppio maschile, singolo e doppio pesi leggeri maschile e femminile. L’Italia andrà all’assalto del primo posto nel medagliere con sette equipaggi azzurri a caccia del titolo. Gli Europei di Canottaggio saranno ...