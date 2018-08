Camper contro tir | la vacanza si trasforma in tragedia A bordo c’era anche lui Le

caffeinamagazine

(Di domenica 5 agosto 2018) L’estate è sinonimo di relax, didi pausa dalla vita. Soprattutto se si ha una famiglia che si ama e si decide di staccare da tutto per trascorrere alcuni giorni fuori in totale armonia. Ma poi accade l’impensabile e la gioia siin. Luca Marziano, un 15enne di Concorezzo (in provincia di Monza), è morto sul colpo in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua famiglia inper le strade francesi. Lo schianto sull’autostrada costiera di Nimes, A54 è avvenutoun camion. Ilè rimasto spezzato a metà, come riporta MonzaToday. I genitori Alessandro e Manuela sarebbero rimasti feriti seriamente. Così come è in gravi condizioni la sorella Marina. La polizia francese ha fermato per accertamenti il conducente del tir.Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini, ma sembra che il ...