Camerun - scelto Clarence Seedorf come commissario tecnico : al suo fianco Patrick Kluivert : La Federazione Camerunense ha deciso di affidare la panchina a Clarence Seedorf, che sarà affiancato da Kluivert Clarence Seedorf è il nuovo ct del Camerun, lo ha annunciato il Ministero dello sport della nazione africana. Obiettivo per i ‘leoni indomabili’ è quello di vincere la Coppa d’Africa che ospiteranno nel prossimo anno. Seedorf ha scelto come vice il suo ex compagno nell’Ajax e nella nazionale olandese, ...