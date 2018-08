“Cambia tutto”. Bollette luce e gas - novità in arrivo

caffeinamagazine

(Di domenica 5 agosto 2018)inper ledie gas. infatti slittata al 2020, tramite un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato, la completa liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas inizialmente prevista per luglio 2019. Ma cos’è il mercato tutelato e che differenza c’è con quello libero? Nel mercato a maggior tutela le tariffe vengono stabilite ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in base alle quotazioni internazionali degli idrocarburi. Il mercato libero, invece, è determinato dalle società elettriche che offrono, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai consumatori.Dunque, mentre nel mercato tutelato dell’energia le tariffe vengono stabilite dall’autorità dell’energia trimestralmente, nel mercato libero ...