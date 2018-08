Call of Cthulhu | 4K su Xbox One X | ma niente 60 FPS

Call of Cthulhu arriva il 30 ottobre : Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale che prende ispirazione dal classico RPG Pen & Paper di Chaosium, scatenerà la follia dal 30 ottobre di quest’anno – giusto in tempo per Halloween. Serrate le porte, spegnete le luci e scoprite gli agghiaccianti misteri di questo GDR Narrativo mentre vi inoltrate in un profondo e surreale mondo di inevitabile pazzia. Call of Cthulhu: Disponibile dal 30 ottobre Nel gioco vi ...

Pronti ad affrontare i Grandi Antichi? Call of Cthulhu potrebbe avere una data di uscita : Call of Cthulhu segue le vicende di Edward Pierce, un investigatore privato assunto per far luce sul massacro della benestante famiglia Hawkins. Ovviamente il nostro eroe non tarderà a scoprire che sono all'opera forza maligne e occulte, in attesa dell'arrivo di Cthulhu in tutta la sua gloria distruttiva. Lo stesso Pierce dovrà mettere in gioco la propria sanità mentale per cercare di scoprire i segreti di una vicenda piena di riferimenti ...

E3 2018 : L'oscuro universo di Call of Cthulhu in un nuovo video gameplay : L'universo tratteggiato da H.P. Lovecraft è uno dei più affascinanti mai realizzati ma il mondo dei videogiochi ha sempre faticato a trasporlo su console e PC. Certo, c'è stato l'ottimo Call of Cthulhu: Dark Corners ma un gioco in grado di trasmettere con efficacia le atmosfere dello scrittore di Providence manca da parecchi anni.Il Call of Cthulhu realizzato da Cyanide potrebbe in questo senso stupire anche grazie a una impalcatura da RPG ...

